Garfagnana : gallicano



Continuità educativa per i minori non vaccinati, il consiglio approva

domenica, 25 febbraio 2018, 16:05

Il comune di Gallicano ha approvato, in sede di consiglio comunale, con 12 voti favorevoli, unanimità della maggioranza, e due voti d'astensione degli esponenti d' opposizione, l'ordine del giorno che impegna il sindaco David Saisi e la giunta, ad “ adoperarsi affinchè tutti i minori non ancora vaccinati, ma regolarmente iscritti, possano giungere a conclusione dell'anno scolastico senza alcuna interruzione di continuità educativa” e a chiedere “ al Parlamento di tenere presente l' esigenza, di considerare l' anno scolastico 2017-2018 transitorio, per dare risalto alla divulgazione e alle opportune informazioni sui percorsi vaccinali alle famiglie”.



Ad accogliere con soddisfazione il gruppo “Genitori Per la Libertà di scelta Media Valle e Garfagnana”: "Ci riteniamo soddisfatti - dichiarano - nell' apprendere che il comune di Gallicano ritenga questo ordine del giorno, oltre che di buon senso, il giusto indirizzo all'interpretazione della “legge N° 31Luglio N°119/ 2017,conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017,n° 73,recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, che non trova riscontro nel considerare il 10 marzo, come data ultima per la presentazione dei documenti necessari alla continuità della frequenza scolasica, messa in dubbio, da conseguenti circolari applicative e note di iniziativa personale della stessa Ministra Beatrice Lorenzin. L' ordine del giorno si unisce al messaggio corale dato dalla regione Toscana, il comune di Firenze, di Capannori, di Viareggio, e dell' associazione nazionale dei comuni Itaiani (ANCI)".

"Infatti - spiega - la legge 119/2017, così come previsto nella sua stesura, è tesa a garantire l' avvicinamento alla pratica vaccinale in piena consapevolezza nel rispetto dei tempi necessari, a tutela del diritto alla salute e all' educazione e disciplina come spazio temporale utile, tutto l' anno scolastico in corso".



"Ci auguriamo - conclude - che la raccomandazione del comune di Gallicano sia utile ad una scelta ponderatadaparte di tutti i dirigenti scolastici, tenendo in considerazione che una eventuale esclusione, arrecherebbe un danno psicofisico non sanabile a posteriori".