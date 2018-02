Garfagnana



Cub: "Tpl, studenti in piedi o lasciati a terra: questa è la Ctt Nord voluta dal Pd"

sabato, 24 febbraio 2018, 12:09

Duro intervento del sindacato Cub Trasporti a seguito dell'ennesima segnalazione di un guasto sui mezzi Ctt Nord che stamattina ha lasciato a piedi alcuni studenti delle scuole della Garfagnana.



"Questa è la Ctt Nord voluta dal Pd e dai sindaci toscani, partendo dal sindaco Tambellini e la sua idea di salvare Clap - esordisce -. I sindaci della Garfagnana non intervengono a difesa dei propri cittadini. Sindaci, però, cosi bravi durante le campagne elettorali".

"Sono continue - spiega il sindacato - le lamentele e le foto che la Cub Trasporti di Lucca e gli uffici legali ricevono da parte di studenti e pendolari che si lamentano per un servizio scadente sotto gli occhi di tutti; ma i politici se ne vedono bene da intervenire seriamente. Un servizio che ogni anno continua a peggiorare, nonostante il marketing che, con la pubblicità e gli articoli di giornale, gli amministratori di Ctt Nord e One scarl vogliono far credere all'opinione pubblica che il Tpl funzioni. Ma la realtà è ben altra, e studenti e i cittadini non sono stupidi come forse credono questi abili venditori di marketing giornalistico. E non ci raccontino che le cause dei disservizi siano riconducili alla crisi economica, perché non è così".

"Ctt - incalza Cub - si giustifica, ammette che i soldi sono pochi e i tagli ecc. Uno scaricabarile che parte dall'azienda che va su fino ai comuni, fino alla regione e al governo centrale. E intanto Ctt Nord, ogni anno, spende migliaia di euro per campagne di marketing fresche e sorridenti nascondendo una realtà molto meno invitante: il trasporto pubblico locale di Lucca e dell'intera provincia è stato trasformato in una spa a controllo pubblico a parole, ma dall'indirizzo privato di una scatola vuota come Ctt Nord. L'azienda ha "creato utili" tagliando migliaia di corse, aumentando il costo degli abbonamenti e precarizzando le condizioni dei lavoratori. Un "risanamento" che è stato scaricato interamente sulle spalle dei pendolari, degli studenti medi e delle loro famiglie".

"Negli scorsi anni - aggiunge -, come associazione sindacale, ci siamo impegnati in un lavoro di denuncia e di rivendicazioni nei confronti delle Istituzioni e di Ctt per contrastare questa tendenza. Ora più che mai siamo determinati a sostenere come sempre oltre i lavoratori, tutti gli studenti e le loro famiglie in una forte class action".

"Nel silenzio della politica - conclude -, ribadiamo che Ctt vada riconvertita in azienda speciale di diritto pubblico: il suo unico obiettivo non devono essere i guadagni degli azionisti, ma garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente, di qualità e accessibile a tutti. Qualora non sia riconvertita pubblica, la regione deve dare a Ratp la concessione di tutto il trasporto pubblico e non pensi la regione che la Cub non continuerà a denunciare lo sfascio cui sta andando il trasporto pubblico".