Garfagnana



Daniele Venturini presenta il suo secondo romanzo ”Fuoco Amico” a Lucca

martedì, 13 febbraio 2018, 18:22

Lo scrittore di gialli Daniele Venturini, Sabato 10 febbraio, presso l'auditorium della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, di Piazza San Martino a Lucca, ha presentato il suo secondo romanzo intitolato: “Le Indagini del Comandante Tenax – “Fuoco Amico”. Il giallo è ambientato nel litorale Comacchiese in Provincia di Ferrara, dove Venturini ha effettuato servizio ricoprendo vari comandi. Nel giallo verità, Venturini racconta un omicidio di una guardia giurata, il cadavere, attinto da due colpi di arma da fuoco al torace e un terzo alla testa, viene rinvenuto all'interno del piazzale di una fabbrica di San Giuseppe di Comacchio.

Durante la presentazione, che ha visto la partecipazione del Sindaco Alessandro Tambellini, si è parlato della violenza sulle donne, della certezza della pena e anche del bullismo nelle scuole.

L'autore, che ha coordinato moltissime indagini, racconta il fatto di sangue, con lo scopo di far capire al lettore quanto sono complesse e difficoltose le investigazioni. <<Vorrei far riflettere e nello stesso tempo far capire al lettore – spiega Venturini – la vita di un investigatore che si trova davanti a casi complicati e deve dedicare tutti gli sforzi e il tempo alle indagini>>.

Per questi motivi ci spiega Venturini - insieme alla Prof. Donatella Buonriposi, Dirigente Ufficio ix ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, abbiamo organizzato un ciclo di incontri con alunni delle scuole secondarie e primarie della Valle del Serchio, per affrontare i temi delicati e toccanti come la violenza sulle donne, e riflettere anche su tematiche come la certezza della pena, che nel nostro Paese - a dire di Venturini - è quasi inesistente: lo testimonia purtroppo proprio il caso di Vanessa, il cui assassino è stato condannato prima a 30 anni di reclusione, ma successivamente la pena è stata ridotta a 16 anni.

I Romanzi sono pubblicati dalla Casa Editrice DreamBook di Pisa.