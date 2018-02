Garfagnana



Elezioni: ecco l’elenco completo dei candidati nei collegi lucchesi

mercoledì, 14 febbraio 2018, 17:48

di andrea cosimini

Mancano esattamente 18 giorni alla fatidica data del 4 marzo, giorno delle elezioni politiche. Elezioni che vedranno chiamati al voto, nella sola regione Toscana, oltre 3 milioni e 600 mila abitanti che si esprimeranno tramite la nuova legge elettorale, il cosiddetto “Rosatellum”, che prevede la suddivisione dell’Italia in collegi uninominali e plurinominali (clicca qui per saperne di più).



La Toscana, nello specifico, è stata suddivisa in 14 collegi uninominali maggioritari per la Camera e 7 per il Senato, più altri 4 e 2 (plurinominali) per il proporzionale. Alla fine saranno 56 i rappresentanti toscani che approderanno in Parlamento, 38 deputati e 18 senatori, così ripartiti: per la Camera, 14 saranno eletti nei collegi uninominali maggioritari (dove, in sostanza, vince chi arriva primo) mentre gli altri 19 nei collegi plurinominali (di cui 7 nel collegio Toscana-01 che comprende la provincia di Lucca); per il Senato, invece, 7 saranno eletti nei collegi uninominali, mentre gli altri 11 nei collegi plurinominali (di cui 6 nel collegio Toscana-01 che comprende la provincia di Lucca).



Al momento, tra i lucchesi, risultano questi i nomi dei candidati della Valle del Serchio: il senatore uscente Andrea Marcucci, di Barga, candidato dal Pd al Senato nel collegio plurinominale Toscana 01 (Firenze, Prato, Lucca) e nel collegio uninominale Toscana-05 (Lucca-Massa Carrara); l’imprenditore Piero Landi, di Barga, candidato dal M5S alla Camera nel collegio uninominale Lucca-9; il sindaco Francesco Pifferi, di Camporgiano, candidato da Noi con l’Italia Udc alla Camera nel collegio plurinominale Toscana-01 (Prato-Pistoia-Lucca-Massa); l’ex sindaco Francesco Poggi, di Borgo a Mozzano, candidato da Civica Popolare alla Camera nel collegio plurinominale Toscana-01 (Prato-Pistoia-Lucca-Massa); e, infine, il geometra Fabrizio Bianchi, di Pescaglia, candidato da Potere al Popolo al Senato nel collegio plurinominale Toscana-01 (Firenze, Prato, Lucca).





SENATO



Collegi Plurinominali Toscana-01 (Firenze, Prato, Lucca)



Coalizione centro sinistra

Pd: Roberta Pinotti, Andrea Marcucci, Caterina Biti, Lorenzo Becattini

+Europa: Marco Perduca, Wilhelmine Schett, Massimo Bulckaen, Giulia Simi

Italia Europa Insieme: Elena Pulcini, Francesco Berti, Elisabetta Cianfanelli, Paolo Fantin

Civica Popolare: Donatella Buonriposi, Marco Pratesi, Serena Frediani, Sergio Castiglione



Coalizione centro destra

Forza Italia: Massimo Mallegni, Barbara Masini, Tommaso Villa, Rita Pieri

Fratelli d’Italia: Achille Totaro, Marina Staccioli, Patrizio La Pietra, Angela Sirello

Lega: Alberto Bagnai, Sonia Fregolent, Manuel Vescovi, Tiziana Nisini

Noi con l’Italia Udc: Luigi Morelli, Michela Rugani, Enrico Mencattini, Carola Farano



Movimento 5 stelle: Laura Bottici, Gianluca Ferrara, Sara Paglini, Nicola Zeloni



Liberi e Uguali: Alessia Petraglia, Giulio Marcon, Angela Riviello, Antonio Natali



CasaPound: Antonietta De Ieso, Massimiliano Bartolozzi, Antonella Gialli, Riccardo Bergamini



Potere al Popolo: Andrea Malpezzi, Mara Nistri, Fabrizio Bianchi, Tatiana Bertini



Partito Comunista: Sergio Baracchi, Silvia Cagnoli, Alessandro Massimo Facchinetti, Daniela Sanni



Popolo della Famiglia: Katiuscia Biondi, Massimo Finetti, Carla Stefanini, Matteo Cappelletti



Italia agli Italiani: Valentina Dini, Fabio Gori, Mihaela Drutu, Michele Ghilarducci



Per una Sinistra Rivoluzionaria: Claudio Ciarpaglini, Laura Novi, Domenico Marsili, Giuseppina Tommasi





Collegi Uninominali Toscana 05 (Lucca-Massa Carrara)



Centrosinistra: Andrea Marcucci (Pd)



Centrodestra: Massimo Mallegni (FI)



M5S: Sara Paglini



Liberi e Uguali: Luca Baccelli



Casapound: Riccardo Bergamini



Potere al Popolo: Francesco Corrotti



Partito Comunista: Franco Pianelli



Popolo della Famiglia: Carla Stefanini



Italia agli Italiani: Moreno Nenci



Per una Sinistra Rivoluzionaria: Giuseppina Tommasi





CAMERA



Collegi Plurinominali Toscana-01 (Prato-Pistoia-Lucca-Massa)



Coalizione centro sinistra

Pd: Marianna Madia, Antonello Giacomelli, Martina Nardi, Umberto Buratti

+Europa: Roberto Capelli, Alessandra Bencini, Gianfranco Chelini, Simona Bruschi

Italia Europa Insieme: Angelo Zubbani, Alessandra Guidi, Roberto Nicoli, Marisa Anzillotti

Civica Popolare: Lorenzo Marchi, Eugenia Maria DI Vita, Francesco Poggi



Coalizione centro destra

Forza Italia: Deborah Bergamini, Maurizio Carrara, Erica Mazzetti, Andrea Maestrini

Fratelli d’Italia: Paola Frassinetti, Giovanni Donzelli, Letizia Giorgianni, Riccardo Zucconi

Lega: Claudio Borghi, Donatella Legnaioli, Manfredi Potenti, Elena Vizzotto

Noi con l’Italia Udc: Francesco Pifferi, Cinzia Petrone, Iacopo Bojola, Alessia Lombardi



Movimento 5 Stelle: Riccardo Ricciardi, Gloria Vizzini, Daniele Ghiotti, Claudia Rossi



Liberi e Uguali: Roberto Speranza, Roberta Agostini, Marco De Martin Mazzalon, Elisabetta Liberatore



Casapound: Carlotta Chiaraluce, Fabio Barsanti, Sara Benigni, Lorenzo Berti



Potere al Popolo: Domenico Maria Minervini, Valentina Martini, Gianluca Venturini, Nicoletta Gini



Partito Comunista: Marco Rizzo, Katiuscia Marchetti, Marco Bondielli, Angela Sorrentino



Popolo della Famiglia: Vittoria Polacci, Stefano Sigali, Anna Del Guerra, Mauro Domenici



Italia agli Italiani: Carmen Menichilli, Claudio Cardillo, Maria Grazia Sansarello, Cristian Lorenzini





Collegi Uninominali (9 - Lucca)



Centro sinistra: Stefano Baccelli (Pd)



Centro destra: Riccardo Zucconi (FdI)



Movimento 5 Stelle: Piero Landi



Liberi e Uguali: Cecilia Carmassi



Casapound: Fabio Barsanti



Potere al Popolo: Luna Caddeo



Partito Comunista: Katiuscia Marchetti



Popolo della Famiglia: Mauro Domenici



Italia agli Italiani: Emiliano Mari