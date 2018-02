Grave pedone investito a Gallicano

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 10 febbraio 2018, 15:35

Riccardo Zucconi, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Lucca in rappresentanza di tutti i partiti del centrodestra, punta il dito contro la pioggia di soldi e promesse elettorali di Governo e Regione proprio a ridosso delle elezioni

sabato, 10 febbraio 2018, 15:28

La prima tappa elettorale in Garfagnana di Luca Baccelli, candidato al Senato nel collegio uninominale di Lucca-Massa Carrara per Liberi e Uguali, è stata Pieve Fosciana, dove è stata inaugurata la sede del partito che ha come leader Pietro Grasso

venerdì, 9 febbraio 2018, 16:47

In Garfagnana la neve si attesta sui 40/100 centimetri. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine e tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici. Domenica appuntamento con la quarta edizione della Ciaspolata della Garfagnana con partenza da Careggine

venerdì, 9 febbraio 2018, 16:40

La stabilizzazione dei precari sta subendo uno stallo insopportabile e la Fp Cgil di Lucca Versilia e Valle del Serchio, chiede alla regione Toscana e alle aziende sanitarie di premere l'acceleratore su questo tema, altrimenti sarà mobilitazione

venerdì, 9 febbraio 2018, 15:59

Il tour del tre volte sindaco di Pietrasanta candidato nel collegio uninominale Toscana 5 arriva nel pomeriggio di sabato 10 febbraio per incontrare i rappresentanti di dieci comuni tra Minucciano, Sillano Giuncugnano, Piazza al Serchio, Castelnuovo ed altre

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:33

Partito a Fabbriche di Vergemoli il progetto per l'impiego di giovani disoccupati nel servizio civile della Regione Toscana grazie al Piano Europeo “Youth Guarantee” per contrastare la disoccupazione giovanile che permetterà di assumere altri nove giovani per otto mesi