Garfagnana



Guglielmo Picchi (Lega) a Gallicano: “4 marzo, occasione per far cambiare l'Italia”

venerdì, 16 febbraio 2018, 00:25

di simone pierotti

La campagna elettorale è entrata nella fase decisiva e i vari candidati al Parlamento fanno campagna sul territorio. Molto presenti gli attivisti e i simpatizzanti della Lega, che a Gallicano, hanno dato il benvenuto all'onorevole Guglielmo Picchi, capolista per il partito nel collegio Lucca, Massa, Prato, Pistoia. Da tre mandati presente alla Camera, nonostante i suoi (soli) 44 anni, Picchi è fiorentino di nascita ma legato al territorio della Lucchesia, essendo i suoi nonni originari di Ponte a Moriano e avendo trascorso molte estati, da giovane, nella zona di Bagni di Lucca.

Ad attenderlo al bar Flamingo un buon gruppo di simpatizzanti e attivisti della sezione Mediavalle e Garfagnana, guidati dal segretario (e consigliere provinciale e comunale) Simone Simonini. Dopo un piacevole momento conviviale e scambi di battute tra gli intervenuti e i curiosi, si è passati al momento “politico”.

“La nostra sezione – ha esordito Simonini – è nata nel 2015, eravamo in due persone, sole contro tutti, oggi siamo 60 iscritti e abbiamo svolto centinaia di attività sul territorio. Oggi siamo cresciuti ma siamo gli stessi e abbiamo lo stesso entusiasmo di quando eravamo da soli. In questo percorso ringrazio la mia compagna Melania, Roberto Andreotti, Luigi Zaccaria e il vice segretario Armando Pasquinelli”.

Il candidato alla Camera Guglielmo Picchi si è poi presentato: “Dopo un'esperienza lavorativa all'estero nel settore bancario, ho avuto modo di entrare in politica grazie al voto degli italiani all'estero. Era il 2006, poi sono stato rieletto nel 2008 e nel 2013. Ho accettato l'invito di Salvini a entrare nel movimento lavorando al programma di politica estera e difesa. Sono capolista in questo collegio della Toscana perchè sono molto legato a questo territorio e mi auguro di poter collaborare alle sue istanze”.

A chi gli chiede con quali prospettive la Lega si presenta a queste elezioni e se Salvini sia pronto a ricoprire il ruolo di premier, Picchi risponde senza dubbi: “Saranno elezioni decisive, probabilmente sarà l'ultima occasione per invertire un trend a cui ci hanno portato i governi di sinistra, in cui identità e cultura vengono svenduti. Tutti gli anni tanti giovani lasciano l'Italia, nell'ultimo anno sono stati 150.000, e in cambio come vengono sostituiti? Superfluo rispondere... noi dobbiamo fermare questo flusso in uscita, abbiamo tutti contro, l'Europa, la stampa che conta. Abbiamo un leader, Matteo Salvini, che in questi anni è cresciuto moltissimo e si è circondato di uno staff di prim'ordine. La Lega ha inoltre dimostrato di saper governare il territorio, sia con le regioni che con i comuni, ne abbiamo più di 1000. Il 4 marzo è la grande occasione per cambiare il paese”.

Pasquinelli ha auspicato un contributo di Picchi sempre più stretto: “Dobbiamo vincere e andare a governare! La Valle del Serchio avrà bisogno del contributo di Picchi, tra un anno ci saranno le elezioni amministrative e dobbiamo giocarci le nostre carte. Adesso andiamo a governare!”.