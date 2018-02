Garfagnana : pieve fosciana



Il Golf Club Garfagnana si prepara per un nuovo anno “green”

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:44

di andrea cosimini

Il 2017 si è concluso nel migliore dei modi. Il Golf Club Garfagnana è stato infatti annoverato tra i 10 golf club italiani “maggiormente impegnati nel verde” e al presidente Barsanti è stato consegnato il premio nella categoria “energia” in occasione degli Open d’Italia che si sono svolti a Monza ad ottobre.



Davvero un bel riconoscimento per il club garfagnino che nel 2010 fu protagonista di un grosso investimento che portò all’installazione di un sistema fotovoltaico di 18.48 Kw, proprio sopra il tetto del driving range, con lo scopo di ricavare produzione energetica risparmiando in termini di emissioni CO2.



Archiviato il 2017, però, il Golf Club Garfagnana è pronto ad affrontare la nuova stagione che partirà ad aprile e che si preannuncia molto interessante per molti motivi: per il calendario gare, per i diversi appuntamenti pensati per far conoscere il Club e, non ultimo, per la possibilità offerta ai residenti e ai turisti italiani e stranieri che vengono in vacanza nella Valle del Serchio di poter praticare il gioco del golf.

Prima iniziativa di quest’anno, intanto, è stata l’elezione del nuovo consiglio direttivo per il triennio 2018-2020. Elezione che ha portato alla nomina dei nove consiglieri (Pierluigi Barsanti, Benito Casci, Mario Morganti, Rodolfo Lombardi, Fabrizio Lucchesi, Tiziano Pieri, Federico Pieroni, Andrea Angelini e Antonio Casaroli) i quali, durante la prima riunione, hanno riconfermato Perluigi Barsanti presidente, Rodolfo Lombardi segretario ed eletto Andrea Angelini come vice presidente.

Un primo passo di un lungo percorso che il circolo affronterà, come sempre, con un forte impegno anche in campo benefico portando avanti diverse attività in linea con la filosofia condivisa da tutti gli iscritti negli ultimi anni.