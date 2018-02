Il Ritrovo di Roberta, domenica open day delle uova artigianali

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 27 febbraio 2018, 14:31

La Toscana è ancora interessata da un flusso di correnti fredde orientali. Domani è previsto un graduale aumento delle nubi che favorirà deboli nevicate fino in pianura in tarda serata a partire dalla costa. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale estende il codice giallo per ghiaccio e...

lunedì, 26 febbraio 2018, 17:08

Masse d'aria molto fredda continuano ad affluire sulla Toscana favorendo, fino alla mattina di domani, martedì 27 febbraio, deboli nevicate fin sui fondovalle dei settori appenninici. Il ghiaccio rappresenterà la vera criticità per la giornata di oggi e per tutta quella di domani nelle zone dove è nevicato.

lunedì, 26 febbraio 2018, 17:06

"L'Italia deve tornare sovrana, e per farlo deve uscire dall'Euro e da questa Unione Europea". A dichiararlo Riccardo Bergamini, candidato al Senato per CasaPound Italia, che spiega in una nota la posizione della propria lista

lunedì, 26 febbraio 2018, 12:00

E' evidentemente preoccupato Giacomo Martelli, presidente delle Acli della Toscana, tanto da sentire il bisogno, dopo un confronto con i dirigente delle varie associazioni che compongono la rete Acli, di lanciare un vero e proprio appello

lunedì, 26 febbraio 2018, 11:19

Il freddo siberiano mette a rischio le prime fioriture di albicocco, pesco e susino. In tutta la Toscana sono 1500 gli ettari di coltura, circa 600 aziende, che potrebbero venir danneggiati dall'ondata eccezionale di gelo. E' l'allarme di Confagricoltura Toscana, che si fa portavoce delle preoccupazioni crescenti degli agricoltori

domenica, 25 febbraio 2018, 16:05

Il comune di Gallicano ha approvato, in sede di consiglio comunale, l'ordine del giorno che impegna il sindaco David Saisi e la giunta ad adoperarsi affinchè tutti i minori non ancora vaccinati, ma regolarmente iscritti, possano giungere a conclusione dell'anno scolastico.