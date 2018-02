Garfagnana



Istituto Modartech a Milano Unica: ex allieva di Piazza al Serchio incontra le aziende alla fiera dell'abbigliamento d'alta gamma

venerdì, 2 febbraio 2018, 11:42

Modartech torna a Milano per raccontarsi alle imprese attraverso la viva voce degli ex studenti dell'Istituto. Stavolta l'appuntamento è con Milano Unica (dal 6 all'8 febbraio), fiera di riferimento di tessuti e accessori per l'abbigliamento d'alta gamma che vede partecipare anche le scuole di Piattaforma Sistema Formativo Moda con il progetto "Eyes on me".

Proprio nell'ambito di questo progetto speciale dedicato ai giovani, Modartech avrà, per tutta la durata della fiera, una vetrina dedicata a due ex allieve dell'Istituto, che dopo la fine dell'iter accademico, hanno messo in pratica le competenze acquisite e collezionato preziose esperienze. A rappresentare il patrimonio di conoscenze acquisite a Pontedera - progetto che rientra tra i servizi di job placement offerti dall'istituto per instradare gli allievi verso nuove opportunità e collaborazioni professionali - ci saranno Chiara Guglielmi (di Piazza al Serchio- Lucca) e Daria Locchi (di Sarzana), entrambe classe 1994, uscite dal percorso triennale in Fashion Design e con all'attivo collaborazioni con aziende blasonate come le maison Armani e Gattinoni.

E se Daria porterà a Milano, oltre al suo portfolio progetti, la "Urban Rider Collection", collezione ispirata alla Vespa Piaggio (icona delle ruote originaria di Pontedera come Modartech) e realizzata dalla studentessa per il Fashion Show organizzato annualmente da Modartech, Chiara Guglielmi affiancherà agli outfit da rider contemporanea della "Urban rider collection" alcuni modelli del brand street "Aaron Vanke" cui ha deciso di dare vita di recente, dopo aver fatto esperienze in aziende del settore.

"Sono molto contenta – spiega Chiara Guglielmi – è una bellissima opportunità. Milano Unica è una vetrina importante da cui passano migliaia di persone, spero che porti nuovi contatti. Porterò con me anche un piccolo campionario dei modelli di Aaron Vanke che stiamo approntando per la prossima stagione".

"Sono sempre rimasta in contatto con l'istituto Modartech, anche dopo il diploma – ha aggiunto Daria Locchi – e sono grata per questa bella occasione. Porterò con me la collezione ispirata alla Piaggio, che ha avuto anche un riconoscimento durante Mittlemoda 2016, lo Special Prize Lectra. È un po' la mia collezione portafortuna".

"È una vetrina importante – ha detto Alessandro Bertini, direttore dell'Istituto Modartech – sia per gli alumni, gli ex allievi della scuola, sia per noi. Rappresenta un ottimo biglietto da visita, un modo per dare un segno tangibile delle cose che imparano i ragazzi frequentando i nostri corsi, del bagaglio che si costruiscono e che dà loro la chiave per accedere al mondo del lavoro dalla porta principale".