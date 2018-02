Garfagnana



Le tariffe dell'asilo nido di Gallicano ridotte di oltre il 50 per cento

sabato, 24 febbraio 2018, 16:13

La gestione associata dei servizi educativi della prima infanzia, formata dai comuni di Gallicano (ente delegato), Fabbriche di Vergemoli e Molazzana ha deciso di utilizzare gli 83mila euro provenienti dal piano di riparto della Regione Toscana del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione (risorse assegnate dal Miur) prioritariamente per la riduzione delle tariffe dell'asilo nido “Cipì” di Gallicano.

Fino ad oggi le tariffe erano suddivise in tre fasce orarie e differenziate fra residenti (nei comuni di Gallicano, Fabbriche di Vergemoli e Molazzana) e non residenti. Per esempio il costo per l'intera giornata era 320 euro per i residenti e 430 euro per i non residenti.

Con la decisione di oggi le tariffe a partire del 1° gennaio 2018 (quindi con valenza retroattiva) saranno di 140 euro per i residenti e 200 euro per i non residenti senza alcuna distinzione fra fasce orarie. Una tariffa secca volta a favorire la permanenza dei bambini all'asilo nido. Una quota di 6mila euro è stata destinata alla scuola d'infanzia paritaria Moni anch'essa destinata all'abbattimento tariffario. Rimane invariato il costo del pasto a euro 3.