L’onorevole Picchi (Lega Nord) di nuovo in Garfagnana e Mediavalle

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:31

Dopo la visita di giovedì al mercato settimanale di Castelnuovo di Garfagnana, l’onorevole Guglielmo Picchi, candidato per il collegio Lucca, Massa, Prato e Pistoia, torna a far visita in Mediavalle e Garfagnana.

Sarà presente infatti giovedì 15 febbraio per un'apericena dalle 18 alle 20 presso il Flamingo Caffè a Gallicano, e nella mattinata di sabato 17 febbraio presso il mercato settimanale di Barga.

"Siamo molto felici che personaggi politici importanti si avvicinino alla nostra zona - dichiara il segretario Simone Simonini - L’onorevole Picchi, persona molto preparata nonché di una semplicità incredibile sarà il nostro punto di riferimento alla Camera dei Deputati, darà alla nostra sezione stabilità e forza di crescita. Per questo la sezione Lega Nord Mediavalle e Garfagnana vi aspetta ai nostri eventi per conoscere il programma".