Luca Baccelli e Cecilia Carmassi (Liberi e Uguali) a Pieve Fosciana

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:33

Partito a Fabbriche di Vergemoli il progetto per l'impiego di giovani disoccupati nel servizio civile della Regione Toscana grazie al Piano Europeo “Youth Guarantee” per contrastare la disoccupazione giovanile che permetterà di assumere altri nove giovani per otto mesi

giovedì, 8 febbraio 2018, 13:45

Tra gli indagati anche due ciclisti amatoriali: il primo, titolare, nella provincia lucchese, di un noto ristorante sponsor della Altopack, mentre il secondo, della Garfagnana, ha assicurato al farmacista un canale "alternativo" per l'approvvigionamento di sostanze vietate le volte in cui il farmacista non era in grado di reperirli per...

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:27

Riccardo Zucconi, candidato del centrodestra al collegio uninominale per la Camera dei Deputati di Lucca, Versilia, Piana di Lucca e Valle del Serchio punta il dito contro il sistema sanitario proposto dal Pd per la Toscana

martedì, 6 febbraio 2018, 15:08

Una perturbazione in avvicinamento all'Italia, interesserà anche la Toscana facendo scattare un codice giallo per rischio idrogeologico e neve dalle 13 di oggi, martedì 6 febbraio, alle 23,59 di domani, mercoledì, su gran parte della regione centromeridionale, in Garfagnana, Lunigiana e sull'Appennino Tosco-romagnolo

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:19

Lo scrittore di gialli Daniele Venturini, sabato 10 febbraio 2018, presso Auditorium della Fondazione Banca del Monte, in Piazza San Martino a Lucca, presenterà il suo ultimo romanzo: “Le Indagini del Comandante Tenax – “Fuoco Amico”

lunedì, 5 febbraio 2018, 09:14

Dopo la piccante risposta del sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, sull’ampliamento dello Sprarr nel suo comune, il segretario della Lega Nord sezione Medievale e Garfagnana, nonché consigliere provinciale Simone Simonini, interviene nuovamente sulla questione migranti