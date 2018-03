Maltempo, il gelo brucia i raccolti di carciofi e finocchi. Confagricoltura: "Agricoltori lasciati soli"

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 1 marzo 2018, 12:14

Non solo danni a ortaggi e alberi in fiore, il freddo e la neve di questi giorni potrebbero essere invece un toccasana per un' altra coltivazione nella quale il mondo agricolo toscano investe molto, quella degli olivi

giovedì, 1 marzo 2018, 09:17

Ha nevicato tutta la notte in Valle del Serchio con la neve che ha raggiunto i 10 centimetri cumulati anche nel capoluogo garfagnino. Mezzi spalaneve in azione e strade tutte transitabili al momento. Nel tardo pomeriggio le temperature dovrebbero alzarsi e la neve dovrebbe trasformarsi in acqua

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:53

Neve anche a bassa quota in Garfagnana con il capoluogo, Castelnuovo, ricoperto da un sottile manto di neve. Strade tutte transitabili, al momento, con i mezzi spalaneve ancora fermi ai box. Nessun disagio particolare registrato né in Garfagnana né in Mediavalle. La protezione civile continua però a monitorare al situazione

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:44

Archiviato con successo il 2017, il Club Golf Garfagnana si appresta ad affrontare con entusiasmo la nuova stagione, forte del riconoscimento ottenuto agli Open d'Italia che lo ha annoverato tra i 10 golf club italiani “maggiormente impegnati nel verde”. Rinnovato il consiglio direttivo

mercoledì, 28 febbraio 2018, 15:14

Stamani (mercoledì) a Palazzo Ducale si è svolta una videoconferenza tra gli addetti del servizio protezione civile della provincia e i funzionari della prefettura con i referenti della regione Toscana durante la quale è stato fatto il punto sulla situazione meteo e sull'emissione dell'allerta

mercoledì, 28 febbraio 2018, 14:32

In occasione dell'allerta meteo, la direzione generale dei diritti di cittadinanza e coesione sociale ha inviato alle aziende sanitarie una circolare che indica tutte le azioni da promuovere per garantire il pieno e completo funzionamento della rete socio sanitaria, con una particolare attenzione alla presa in carico delle persone con...