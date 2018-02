Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Migranti, Giannini: "Simonini getta allarmi infondati"

sabato, 3 febbraio 2018, 18:25

Dopo l'uscita del segretario della Lega Nord Simone Simonini sull'ampliamento dello Sprarr da parte del comune di Fabbriche di Vergemoli con un progetto triennale di oltre un milione e 600 mila euro, è lo stesso sindaco Michele Giannini a rispondere al consigliere provinciale.



"Ho letto con amarezza, incredulità e sconcerto le parole del segretario Simone Simonini - esordisce il sindaco -. Notoriamente sono una persona pacata e rispettosa, consapevole che a volte, è meglio tacere che rispondere agli sciocchi. Ed io, nei miei rapporti con Simonini, ho mantenuto questo adagio, anche con la consapevolezza che chi tradisce il proprio mandato elettorale dopo solo sei mesi, e fa fare altrettanto ai consiglieri eletti sotto la bandiera della Lega, e penso a Bagni di Lucca, cerca solo visibilità più che soluzioni".



"Ma questa volta - incalza Giannini - ha veramente superato il segno con la sua ignoranza che stupisce visto il ruolo che riveste. Volutamente getta allarmi infondati ed istiga preoccupazione nella popolazione della Valle del Serchio e lo fa mistificando la realtà e prendendo granchi su granchi. Simonini chiede lo stop ai nuovi arrivi di migranti sul territorio di Fabbriche e dice "di tendere la mano a chi realmente gode dello stato di rifugiato politico". A lui, ed ai tanti che gli hanno dato manforte su questa questione dico: Studiate, Studiate, Studiate".



"Tramite l'adesione al Progetto Sprarr - spiega il sindaco - il mio comune non solo non vedrà aumentare i richiedenti asilo ma li vedrà calare in misura quasi totale, al contrario infatti di quello che ha scritto Simonini non verranno aggiunte nuove strutture ma bensì verranno tolti dal territorio comunale due Cas e sostituiti con centri Sprarr, per ospitare proprio quei "profughi accertati" a cui Simonini dice di voler tendere la mano; oltretutto rispetto ai richiedenti asilo caleranno le presenze proprio in virtù della più stringente normativa Sparr per cui circa 10 richiedenti asilo non troveranno più ospitalità nel nostro territorio comunale. Altro che nuovi aumenti: noi ai richiedenti asili maschi sostituiamo delle donne, dei bambini, delle famiglie, tutti effettivamente "profughi accertati". Quindi se calano i migranti, calano i maschi, si tolgono alle cooperative i facili guadagni e si da al comune la possibilità di controllare e verificare tutto".



"Dove sbaglio rispetto alla Lega? - attacca Giannini - Partito e militanti che rispetto e che seguo con attenzione ed affetto. Anche io, come è umano, penso prima agli italiani, ai bisognosi del mio territorio, a coloro che condividono con me la mia religione o la mia storia, per loro lavoro, sono oltre 10 i posti creati dalla gestione di queste strutture, mi adopero per limitare i danni derivanti da scelte che non condivido; l'unica differenza con taluni che criticano è che non faccio come quel marito che per far dispetto alla moglie si taglio gli attributi. Simonini mi dica quanti comuni della mia dimensione hanno 11 persone nel servizio civile, assumono tutti gli anni circa 8 persone svantaggiate italiane, dalle cooperative che ospitano migranti ottengono di comprare sul territorio ed aiutare le persone più in difficoltà? A Simonini che per ogni foglia smossa fa articoli sulla stampa in concreto domando quali atti ha fatto per il problema dell'immigrazione: quante interrogazioni ha fatto in comune od in provincia? Quante proposte migliorative ha consegnato agli uffici preposti? Capisco che se dai banchi del consiglio provinciale la sua priorità è segnalare una pianta caduta forse non ha ancora presente i veri problemi della Provincia ma oramai è consigliere da anni, per cui qualcosa al comune o all'Unione dei comuni potrebbe aver fatto. Io sono l'unico sindaco ad aver posto l'obbligo dei giacchetti catarifrangenti, a dettare regole ferree sul numero di persone che possono transitare sulle strade, a reprimere duramente anche solo la maleducazione dei profughi sul mio territorio comunale. Simonini cosa ha fatto invece oltre a cercare visibilità con raccolte firme ed articoli faziosi?"



"Lui - conclude Giannini - presenterà un esposto alla Prefettura contro i rifugiati, non mi meraviglierei se altri facessero in altri uffici altrettanto rispetto alle infondate accuse che lui formula, mi permetto infatti di ricordare un altro vecchio adagio: Chi semina vento raccoglie Tempesta".