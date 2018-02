Garfagnana



Neve a bassa quota, rischio ghiaccio nella notte

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:53

di andrea cosimini

Come previsto, i fiocchi di neve hanno raggiunto in serata anche la bassa Garfagnana ricoprendo con un sottile manto bianco tutte le strade. Non si registrano, per il momento, particolari disagi. I mezzi spalaneve sono ancora fermi ai box data la piccola quantità di neve cumulata, ma dalla sala operativa dell'Unione dei Comuni si continua a monitorare costantemente la situazione in queste ore di allerta.



"Abbiamo da poco effettuato una prima verifica - ha spiegato Mauro Giannotti, responsabile della protezione civile al centro intercomunale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana - e la situazione, al momento, risulta abbastanza tranquilla. La neve ha cominciato a scendere leggera senza registrare, per adesso, un cumulato importante. E' una neve però che tende a ghiacciare quindi rinnoviamo l'invito a prestare attenzione. Stiamo costantemente seguendo l'evolversi della situazione e siamo organizzati per intervenire in qualsiasi momento. Le strade però risultato tutte transitabili e i mezzi spalaneve non sono ancora partiti. E' meno di un centimetro infatti la neve che per ora ha attaccato. L'allerta neve è scattata alle 18 di oggi pomeriggio e durerà fino alle 23 di domani anche se, già a partire dalle 16 di domani, la neve dovrebbe trasformarsi in acqua dato l'innalzamento previsto delle temperature".



Situazione sotto controllo anche in Mediavalle del Serchio dove la neve è caduta nella serata in alcuni comuni senza creare però particolari disagi.



"Sta nevischiando in alcune zone - spiegano gli operatori della protezione civile della Mediavalle - ma, al momento, non ci risultano segnalazioni di disagi. In base all'evolversi della situazione decideremo se aprire o meno la sala operativa. L'allerta, da noi, parte però alle 24. Continuiamo quindi a monitorare la situazione pronti, nel caso, ad intervenire".