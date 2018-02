Neve e vento, codice giallo in Toscana

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 21 febbraio 2018, 14:40

Lo ha annunciato l’assessore al bilancio, Raffaella Rossi, ricordando come a fronte di un servizio sempre più preciso e puntuale è stato anche possibile praticare nel 2018 delle riduzioni di tariffa che per le famiglie oscillerà tra l'8 per cento e il 15 per cento

mercoledì, 21 febbraio 2018, 13:47

Stefano Baccelli, consigliere regionale e candidato del centrosinistra nel collegio uninominale di Lucca, Valle del Serchio, Piana e parte della Versilia, interviene sulla necessità di affrontare il tema della disabilità non come un problema di semplice assistenzialismo, ma come una questione fondamentale

mercoledì, 21 febbraio 2018, 09:37

Castelnuovo di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Pieve Fosciana, Camporgiano, Minucciano, Castiglione di Garfagnana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, Molazzana, Sillano Giuncugnano e Vagli di Sotto: sono i centri della provincia serviti con velocità fino a 200 Mega

martedì, 20 febbraio 2018, 17:15

Francesco Pifferi, capolista alla Camera nel Collegio Plurinominale Toscana 1 per la lista Noi con l‘Italia-Udc, interviene a seguito della decisione dell’adunanza plenaria del consiglio di stato sui diplomati magistrali esclusi dalle graduatorie a esaurimento

martedì, 20 febbraio 2018, 15:59

Inizia venerdì 23 febbraio alle ore 21.15, la sedicesima edizione di “Effetto Cinema”, la rassegna cinematografica organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana in collaborazione con la sala Eden di Castelnuovo Garfagnana nell’ambito del “Progetto Radici” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

martedì, 20 febbraio 2018, 15:03

Sanità, viabilità ed infrastrutture e lavoro le priorità per la Media Valle e Garfagnana. Sono i punti chiave dell'attività di ascolto da parte di Massimo Mallegni, candidato al Senato della Repubblica per Forza Italia ed il centro destra, in queste settimane impegnato in incontri, focus group ed iniziative pubbliche nei...