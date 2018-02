Garfagnana



Neve in Garfagnana, week end tra ciaspole e agonismo

venerdì, 2 febbraio 2018, 16:17

Nevica da ieri sulla montagna toscana. A quota piste in Appennino sono già caduti oltre 30 cm di neve. Sull'Amiata la pioggia si è trasformata in neve durante la notte. Altra neve è attesa domani anche fino a basse quote. Si spera dunque in un buon accumulo che garantirà un sicuro proseguimento di stagione.

Vediamo adesso il bollettino, che è in evoluzione, vista la situazione di tempo perturbato. Consigliamo quindi di seguire gli aggiornamenti ai siti delle singole località.

Abetone: altezza neve cm 40/130, impianti aperti oggi 14/17. Domani prevista la riapertura della seggiovia Regine-Selletta.

Per la viabilità ricordiamo che la Strada regionale 66 all'altezza delle Piastre presenta un semaforo a senso unico alternato.

Amiata: altezza neve cm 5/70. Impianti aperti oggi 1/8. E' aperta la seggiovia Cantore con la pista Vetta. Si attendono gli sviluppi della perturbazione in corso per decidere le aperture del fine settimana. Domenica navetta Cantore/Vetta.

Cutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 40/60, impianti aperti 4/4. Sabato si scia in notturna

Garfagnana: altezza neve cm 40/70, impianti aperti 3/6. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.

Zeri: altezza neve 50/80, impianti aperti 3/3.

Gli appuntamenti

Torna la neve fresca e torna anche il terreno favorevole alle ciaspolate.



Venerdì sera 2 febbraio all'Abetone ciaspole e pizza con weloveabetone.it

Sabato 3 e domenica 4 febbraio weekend sulle ciaspole in Garfagnana con Officina natura. Ciaspolata in notturna con pernottamento al rifugio Burigone (1420 m) a San Pellegrino in Alpe (LU). Info: www.officinanatura.org

Sempre in Garfagnana sabato 10 e domenica 11 febbraio quarta edizione della Ciaspolata della Garfagnana con ritrovo a Careggine (Lu).

Info e iscrizioni Ass. Monte Sumbra c\o Comune di Careggine 0583 661061 - cell 346 2719688 montesumbra@gmail.com

Per l'agonismo si riparte con il Trofeo Toscananeve per allievi e ragazzi e le selezioni regionali per il Pinocchio sugli sci. Le gare salvo meteo avverso, sono previste sabato 3 e domenica 4 febbraio all'Abetone. L'11 febbraio spazio alla solidarietà con il 15° trofeo Fiorenzo Fratini in Val di Luce.