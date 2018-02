Garfagnana



Neve sulle piste, apre la stazione di Careggine

sabato, 3 febbraio 2018, 13:08

Continua a nevicare sulla montaga toscana, soprattutto in Appennino. Sulle piste la nuova neve fresca ha raggiunto quote che vanno dai 30 ai 60 cm.

Nevicate copiose che permetteranno oggi pomeriggio (sabato 3 febbraio) di riaprire anche la stazione di Careggine in Garfagnana.

« Siamo davvero soddisfatti – commenta il responsabile della stazione Domenico Franchi – ci sono oltre 30 cm. di neve fresca sulle nostre piste e il paesaggio è bellissimo. Questo ci permetterà di accogliere nel migliore dei modi anche le scolaresche che verranno per la settimana bianca a partire da lunedì 5 febbraio ».

Condizioni favorevoli anche per la Quarta Ciaspolata della Garfagnana, in programma l'11 febbraio che prenderà il via proprio da Careggine con percorsi di 3 Km, 4,5 Km e 8 km. Per gli iscritti sono previste offerte particolari di soggiorno, per un bel week end sulla neve : 1 giorno 50 euro, due giorni 80 euro a persona. Anche lo skipass sarà in promozione per gli iscritti, al costo di 10 euro e gratuito per i bambini fino a 10 anni. I premi in palio prevedono anche prodotti tipici della Garfagnana.

Info e iscrizioni Ass. Monte Sumbra c\o Comune di Careggine 0583 661061 - cell 346 2719688 montesumbra@gmail.com