Nevica in Valle del Serchio, spalaneve in azione

giovedì, 1 marzo 2018, 09:17

di andrea cosimini

Ha iniziato a nevicare intorno alle 20.30 di ieri sera e non ha mai smesso. Si è svegliato così, completamente imbiancato, il capoluogo garfagnino con la neve che ha raggiunto quasi i 10 centimetri cumulati.



Una nevicata attesa data l'allerta di codice arancione emessa dalla protezione civile regionale fino, almeno, alle 23 di stanotte. Fortunatamente non si registrano, al momento, particolari disagi. Le strade risultano tutte percorribili anche se, ovviamente, si raccomanda la massima attenzione da parte degli automobilisti che devono circolare, come per legge, muniti di catene o di pneumatici da neve efficienti.



"Abbiamo aperto il centro situazioni dell'Unione dei comuni - ha spiegato il responsabile del centro intercomunale di protezione civile Mauro Giannotti - che poi fa riferimento a tutti i comuni della Garfagnana. Monitoriamo costantemente l'evolversi della situazione. Per ora non risultano criticità. Abbiamo comunque dato disponibilità al 118 per un supporto in caso di interventi e abbiamo a disposizione un mezzo pronto per partire in caso di bisogno".



"L'evoluzione - ha continuato - sembra evolversi favorevolmente nel pomeriggio. Infatti la neve dovrebbe trasformarsi poi in acqua dato l'innalzamento previsto delle temperature. per il momento si registrano circa 10 centimetri a Castelnuovo di Garfagnana e, così, nel resto della valle. Più alta, invece, la neve cumulata nei comuni montani".



"Le strade - ha concluso - sono tutte percorribili. Si chiede però di rispettare la normativa munendosi di pneumatici da neve funzionanti o, possibilmente, catene montate. Non risultano interruzioni. In questo senso, la chiusura di tutte le scuole, ha sicuramente agevolato la gestione. Restiamo infine in attesa del primo bollettino regionale".



Situazione relativamente tranquilla anche nella parte bassa della Valle del Serchio, in Mediavalle, dove i mezzi spalaneve sono tutt'ora in azione lungo le strade.



"Stiamo intervenendo soprattutto nelle frazioni montane - ha spiegato Emilio Volpi dell'Unione dei Comuni della Mediavalle -. Al momento la situazione è tranquilla e non ci sono giunte particolari segnalazioni di disagio. Le strade sono, più o meno, tutte transitabili anche se i mezzi spalaneve non sono ancora passati in alcuni tratti della Fondovalle. Si raccomanda quindi massima attenzione per gli automobilisti che devono viaggiare con gomme termiche o catene da neve. Anche in Mediavalle la neve cumulata ha raggiunto, all'incirca, i 10 centimetri".