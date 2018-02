Garfagnana : san romano in garfagnana



Nido d’infanzia, ridotte del 70 per cento le rette a “La Giostra dei Colori”

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:23

Assegnati dalla regione Toscana al comune di San Romano in Garfagnana, quale capofila della gestione associata dei servizi per la prima infanzia con i comuni di Camporgiano, Vagli Sotto, Piazza al Serchio, Minucciano e Sillano/ Giuncugnano, fondi per oltre 156 mila euro a valere sul Piano di Azione Nazionale Pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.

La conferenza dei sindaci dei comuni aderenti alla gestione associata, ha deciso di destinare la maggior parte delle risorse assegnate all’abbattimento delle rette mensili a carico delle famiglie, riducendo le stesse, a partire dal mese di gennaio 2018, di quasi il 70 per cento.

La restante parte del finanziamento, visto l’esito alquanto positivo del progetto “ Spazio Gioco Itinerante “ realizzato nel 2017 , sarà utilizzata per attivare nuovi servizi 0 – 6 .

La riduzione di quasi il 70 per cento delle tariffe, permette alle famiglie residenti nei comuni della gestione associata, di accedere al servizio ad un costo alquanto contenuto:

- 100 euro mensili per il tempo pieno (7.30/18.00),

- 60 euro mensili per il tempo parziale (7.30/14.00 – 11.30/18.00),

- 70 euro mensili per il tempo parziale pomeridiano (13.00/18.00)



Ma la conferenza dei sindaci ha pensato anche alle famiglie residenti negli altri comuni, che potranno accedere al servizio al costo di :

- 140 euro mensili per il tempo pieno (7.30/18.00),

- 115 euro mensili per il tempo parziale (7.30/14.00 – 11.30/18.00),

- 90 euro mensili per il tempo parziale pomeridiano (13.00/18.00)



Il nido d’Infanzia “ La Giostra dei Colori “ è un servizio per la prima infanzia di provata esperienza e professionalità, la cui qualità è certificata dal marchio PAM.

Fino al terzo anno di vita il bambino apprende sostanzialmente attraverso lo sviluppo sensoriale. Sono esperienze molto semplici ma importantissime: toccare, udire i suoni, guardare, muoversi, scoprire, mettere in bocca, tutte esperienze che nel nido possono essere fatte con la massima libertà. Il nido è attrezzato in questa logica, come può esserlo per colorare un lenzuolo, per dipingere con i piedi, per giocare con le barchette nell’acqua, per coltivare dei fiori, per preparare qualcosa in cucina. Sono delle attività a sfondo sensoriale che rappresentano la premessa di ogni forma di apprendimento, anche poter correre, ballare, saltare in un salone protetto e sicuro, dove anche il cadere non rappresenta un pericolo, dove non ci sono i mobili di casa.



Sono opportunità uniche, tanto più nella bella stagione dove questo può essere fatto in uno spazio all’aperto dove ci sono giochi basati sul bisogno motorio infantile, importantissimo in questa età dove il muoversi è effettivamente una delle esperienze più importanti in assoluto, e dove i bambini avranno a disposizione la Cucina del Fango, un progetto nuovo inaugurato recentemente presso la struttura grazie alla collaborazione delle famiglie.

Si ricorda che è inoltre possibile beneficiare del Bonus Bebe’ erogato dall’Inps di € 1.000,00= anche per il 2018 (apertura domande 29 gennaio 2018), misura che va ad abbattere ulteriormente le rette mensili di cui sopra.

Il sindaco Pier Romano Mariani “ L’esperienza maturata dal 2004 ad oggi fa si che questo servizio sia una vera eccellenza per il nostro territorio, la qualità della proposta educativa e degli ambienti in cui vengono svolte le attività dei bambini merita il riconoscimento che le famiglie in questi anni hanno tributato alla Giostra dei Colori.



“Le famiglie- continua - sono sempre state coinvolte nelle attività della struttura ed i momenti comuni hanno evidenziato la consapevolezza che questo non è un servizio dove parcheggiare i bambini ma rappresenta il primo passo della crescita dei bambini stessi accuditi da professionisti sempre più appassionati ed in continuo aggiornamento professionale”.

“In questi anni – conclude - dopo essersi prodigati con tutti gli assessori alla scuola della Regione Toscana, l’attuale assessore Cristina Grieco ha recepito le istanze che avevamo avanzato per ricevere sostegno economico alla gestione dei nidi di zone montane come le nostre e garantire ai nostri bambini un percorso di formazione ineccepibile e di grande qualità. Voglio ricordare il lavoro amministrativo che sta dietro a questi risultati che sono stati raggiunti non per caso. Il merito vaall’ufficio servizi prima infanzia del nostro comune dove la responsabile Stefania Crudeli segue il servizio con dedizione e professionalità”.