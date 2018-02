Noi con l'Italia: tutti i candidati per la Toscana

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 4 febbraio 2018, 11:58

Sillano ha perso il suo insigne scalpellino, ma meglio sarebbe dire artista della lavorazione della pietra, Raffaello Pagani, da tutti chiamato Lello, scomparso in seguito a un improvviso malore, a 90 anni compiuti, ma sempre attivo e dinamico

sabato, 3 febbraio 2018, 18:25

Dopo l'uscita del segretario della Lega Nord Simone Simonini sull'ampliamento dello Sprarr da parte del comune di Fabbriche di Vergemoli con un progetto triennale di oltre un milione e 600 mila euro, è lo stesso sindaco Michele Giannini a rispondere al consigliere provinciale

sabato, 3 febbraio 2018, 14:42

L'allerta ghiaccio per la provincia di Lucca – per la quale si raccomanda la massima prudenza agli automobilisti – riguarda le zone S1, S2 e A4, ossia area bacino del Serchio Garfagnana-Lima, S2 zona del bacino del Serchio e Lucca, e per tutti i comuni della piana di Lucca

sabato, 3 febbraio 2018, 13:08

Continua a nevicare sulla montagna toscana, soprattutto in Appennino. Sulle piste la nuova neve fresca ha raggiunto quote che vanno dai 30 ai 60 cm. Nevicate copiose che permetteranno oggi pomeriggio di riaprire anche la stazione di Careggine

venerdì, 2 febbraio 2018, 16:17

In Garfagnana la neve ha raggiunto i 40-70 centimetri e sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia. Aperti anche tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici. Sabato 10 e domenica 11 febbraio quarta edizione della Ciaspolata della Garfagnana con ritrovo a Careggine

venerdì, 2 febbraio 2018, 16:13

Una perturbazione, associata a una vasta area depressionaria, porterà piogge su tutta la regione fino al pomeriggio di domani, sabato, e sarà accompagnata da aria fredda che favorirà nevicate fino a quote collinari dalla sera di oggi, venerdì