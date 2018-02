Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Paglini e Ricciardi (M5S): "Grotte del vento, volano da sostenere"

sabato, 17 febbraio 2018, 11:10

"La Garfagnana offre spunti di attrazione turistica unici nel loro genere come le grotte carsiche e la visita alle Grotte del Vento nel comune di Fornovalasco ne è conferma" così Sara Paglini, senatrice M5S e candidata nel collegio Massa-Lucca, e Riccardo Ricciardi, candidato M5S nel collegio plurinominale territoriale, al termine della visita.



"Abbiamo incontrato il signor Vittorio Verole Bozzello che, insieme al figlio da molti anni gestiscono il sito e si occupano delle grotte, un sito dove ogni anno arrivano fino a 60mila appassionati, nato e valorizzato da quest'uomo che ha creato - dopo anni di esperienze appassionate - un nuovo tipo di turismo che ha chiamato "speleologite"" hanno sottolineato i candidati M5S.



"Abbiamo appreso da Vittorio che Le Grotte del Vento a livello nazionale attirano la più grande percentuale di visitatori stranieri che arrivano, in numero superiore al 40% del totale - hanno precisato Paglini e Ricciardi - e per il territorio della Garfagnana questo potrebbe essere un ottimo volano per lo sviluppo turistico e l'indotto. Purtroppo però il signor Vittorio Verole Bozzello lamenta problemi di infrastrutture che limitano l'accesso ai grandi mezzi turistici e difficoltà ad accedere ai bandi europei".



"In entrambi i casi - dichiarano i candidati M5S- le Istituzioni avrebbero potuto intervenire, per valorizzare un'attività che nella stagione più alta impiega circa 24 persone e in bassa sette. Personale qualificato e selezionato, che parla le quattro lingue principali e presto saranno affiancati da guide che parleranno lingue orientali".



"Abbiamo avuto modo di ringraziare Vittorio Verole Bozzello per la tenacia e la professionalità dimostrata nella sua attività imprenditoriale che si riverbera sul sito delle Grotte e sull'intero territorio della Garfagnana. Gli abbiamo spiegato quanto il Movimento 5 Stelle abbia un programma dedicato al turismo e alla promozione culturale, con occhio alla tutela di ambiente e paesaggio, al punto da indicare tra le misure la riduzione della tassazione sul comparto turistico e la creazione di un Ministero del Turismo. Così come sia nel nostro programma il sostegno all'accesso ai bandi europei. Faremo tutto questo dopo il 4 marzo se i cittadini ci manderanno a Roma con i numeri per governare" hanno concluso Paglini e Ricciardi.