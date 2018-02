Garfagnana



Parla Massimo Turri, il primo a soccorrere il pescatore disperso

martedì, 20 febbraio 2018, 13:28

di simone pierotti

Tutto è bene quel che finisce bene, solo tanto spavento per P.C., il pescatore di 30 anni scomparso dal pomeriggio di ieri mentre si trovava lungo il torrente Sillico, nei pressi della località Boccaia. A ritrovarlo, in perfetto stato di salute e mentre stava raggiungendo a piedi l’abitato di Pieve Fosciana, Massimo Turri, presidente dell’associazione Autieri d’Italia, che svolge mansioni di protezione civile e volontariato. A dire il vero, Turri, da sempre in prima linea in questo genere di operazioni, si è imbattuto casualmente nell’uomo.

“Il nostro gruppo – ci racconta – utilizza l’applicazione WhatsApp per fare segnalazioni e mandare notizie e informazioni. Stamattina mi trovavo in un ufficio per lavoro quando un nostro volontario mi ha contattato segnalandomi la presenza di un uomo con una canna da pesca nella zona del ponte del Sillico. Abbiamo subito pensato che fosse il pescatore disperso ma ho voluto sincerarmi di persona, prima di far sospendere le operazioni di ricerca”.

In che condizioni hai trovato l’uomo? “Fortunatamente stava bene, ma era un po' scosso per aver fatto allertare la macchina dei soccorsi e fatto allarmare tutti i conoscenti. Era molto dispiaciuto ma ho cercato di rincuorarlo spiegandogli che in questi casi la cosa più importare è aver portato a casa la salute!”.