Pescatore disperso lungo il torrente Sillico, partite le ricerche

martedì, 20 febbraio 2018, 10:58

Quattro priorità per non lasciare incompiuta la riforma che ha introdotto il Reddito di inclusione: misure strutturali, universalità all'accesso, centralità del welfare locale e stretta collaborazione fra le istituzioni e il mondo del sociale. Le Acli toscane chiedono ai futuri parlamentari candidati in Toscana di porre attenzione alle richieste dell'Alleanza contro la povertà

lunedì, 19 febbraio 2018, 20:32

Queste iniziative sono programmate per far conoscere e valorizzare il nostro territorio lucchese e delle zone vicinanze quali: Apuane, Versilia, Alta Versilia, Garfagnana, Appennino, monti Pisani e isola di Capraia: Molte le escursioni facili per tutti, altre con qualche difficoltà ed alcune impegnative

lunedì, 19 febbraio 2018, 20:17

Nuove risorse destinate ad investimenti di manutenzione straordinaria capaci di migliorare la sicurezza stradale e risolvere così le situazioni più critiche segnalate dagli stessi enti. Alla provincia di Lucca 1 milione e 96 mila euro per 125 chilometri

lunedì, 19 febbraio 2018, 20:15

Approvato dalla giunta regionale l'intervento per rimborsare le aziende zootecniche toscane che hanno subito danni da predazione nel 2017. La novità della misura, rispetto a quelli precedenti, è l'eliminazione del regime de minimis

lunedì, 19 febbraio 2018, 20:11

"Il nostro paese sta subendo un calo demografico sempre più drammatico. Se non vogliamo che il popolo italiano si estingua, bisogna intervenire subito. Diamo 500 euro al mese per ogni nuovo figlio di italiani, i soldi ci sono". A dichiararlo è Riccardo Bergamini, candidato al Senato per CasaPound Italia

lunedì, 19 febbraio 2018, 12:11

Le risorse che il fondo nazionale per l'educazione da zero a sei anni destina alla Toscana, in tutto circa 14 milioni di euro, saranno utilizzate dalla Regione per ridurre le tariffe degli asili nido e dei servizi all'infanzia