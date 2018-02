Garfagnana



"Piero Landi massone": e i Pentastellati lo buttano fuori

giovedì, 15 febbraio 2018, 19:00

Piero Landi, imprenditore, candidato alle prossime elezioni politiche per il Movimento 5 Stelle, è finito nella bufera dopo le indiscrezioni apparse su diversi organi di informazione in merito alla sua appartenenza alla loggia Francesco Burlamacchi di Lucca. Il caso è esploso in queste ultime ore e Landi, candidato al collegio uninominale alla Camera per i grillini, ha negato di essere mai stato iscritto alla massoneria e di essere solamente a capo di una associazione in cui ci sono alcuni massoni. I vertici del Movimento Cinque Stelle, però, sono andati su tutte le furie dopo che è trapelata l'informazione secondo cui Landi era iscriotto alla loggia Burlamacchi, conosciutissima a Lucca, ma in sonno dal 5 febbraio.

Piero Landi è un un piccolo imprenditore del settore edilizio, amministratore delegato di “Terna artigiani edili”, società cooperativa con sede a Barga. Landi ha fondato un paio di anni fa l’associazione “Punto a Capo”, che raccoglie piccoli imprenditori, artigiani, professionisti, cittadini di qualunque estrazione, desiderosi, come si legge nel profilo Facebook , di ridare “dignità e speranza” al territorio di cui fanno parte.