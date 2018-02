Garfagnana



Pifferi (NcI-Udc): "Diplomati esclusi dalle graduatorie, ennesima sconfitta del Governo"

martedì, 20 febbraio 2018, 17:15

Francesco Pifferi, capolista alla Camera nel Collegio Plurinominale Toscana 1 per la lista Noi con l‘Italia-Udc, interviene a seguito della decisione dell’adunanza plenaria del consiglio di stato sui diplomati magistrali esclusi dalle graduatorie a esaurimento (cioè le graduatorie a cui sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e che sono utilizzate per l’assunzione in ruolo).



“La situazione che si è venuta a creare - esordisce Pifferi - costituisce l’ennesima sconfitta della politica scolastica del Governo, che non è stata all’altezza di trovare soluzioni per la stabilizzazione degli insegnanti di scuola primaria e infanzia che da anni lavorano nel comparto scuola".



"Professionalità - spiega - che hanno acquisito competenze sul campo e che sono una risorsa di primaria importanza per la scuola italiana. Questi docenti, proprio a seguito della sentenza, verranno inseriti nelle graduatorie di istituto per essere utilizzati solo per le supplenze annuali e temporanee. Rischieranno poi di essere licenziati definitivamente al compimento dei 36 mesi, in base agli assurdi dettami della legge 107/2015".



"Diventa, quindi, di primaria importanza - conclude il candidato - trovare una soluzione ad hoc, che tenga conto delle professionalità acquisite, che assicuri la continuità didattica alle famiglie degli alunni e la certezza del posto di lavoro alle persone che hanno creduto e credono tutt’ora in questa professione”.