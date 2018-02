Pontecosi, non solo calcio: donati mille euro alla parrocchia del paese

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:53

Neve anche a bassa quota in Garfagnana con il capoluogo, Castelnuovo, ricoperto da un sottile manto di neve. Strade tutte transitabili, al momento, con i mezzi spalaneve ancora fermi ai box. Nessun disagio particolare registrato né in Garfagnana né in Mediavalle. La protezione civile continua però a monitorare al situazione

mercoledì, 28 febbraio 2018, 16:44

Archiviato con successo il 2017, il Club Golf Garfagnana si appresta ad affrontare con entusiasmo la nuova stagione, forte del riconoscimento ottenuto agli Open d'Italia che lo ha annoverato tra i 10 golf club italiani “maggiormente impegnati nel verde”. Rinnovato il consiglio direttivo

mercoledì, 28 febbraio 2018, 15:14

Stamani (mercoledì) a Palazzo Ducale si è svolta una videoconferenza tra gli addetti del servizio protezione civile della provincia e i funzionari della prefettura con i referenti della regione Toscana durante la quale è stato fatto il punto sulla situazione meteo e sull'emissione dell'allerta

mercoledì, 28 febbraio 2018, 14:32

In occasione dell'allerta meteo, la direzione generale dei diritti di cittadinanza e coesione sociale ha inviato alle aziende sanitarie una circolare che indica tutte le azioni da promuovere per garantire il pieno e completo funzionamento della rete socio sanitaria, con una particolare attenzione alla presa in carico delle persone con...

martedì, 27 febbraio 2018, 14:31

La Toscana è ancora interessata da un flusso di correnti fredde orientali. Domani è previsto un graduale aumento delle nubi che favorirà deboli nevicate fino in pianura in tarda serata a partire dalla costa. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale estende il codice giallo per ghiaccio e...

martedì, 27 febbraio 2018, 13:24

La Pasqua si sta avvicinando e, come da tradizione, il Ritrovo di Roberta di Pontecosi (associazione che si occupa della prevenzione, sul territorio, del tumore al seno) mette a disposizione le sue uova artigianali, chiamate “folletto”, dove al suo interno potrete trovare entusiasmanti sorprese e premi speciali