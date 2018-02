Recuperano la carcassa di un cinghiale in un’area protetta, denunciati due cacciatori

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 24 febbraio 2018, 16:13

Con la decisione di oggi le tariffe a partire del 1° gennaio 2018 (quindi con valenza retroattiva) saranno di 140 euro per i residenti e 200 euro per i non residenti senza alcuna distinzione fra fasce orarie

sabato, 24 febbraio 2018, 13:36

Il Centro Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione Comuni Garfagnana è già operativo in soglia di attenzione ed ha allertato tutti i comuni della Garfagnana che a loro volta hanno verificato l'attivazione nei territori di competenza del "piano neve" con i propri mezzi spargisale e spalaneve

sabato, 24 febbraio 2018, 12:09

Duro intervento del sindacato Cub Trasporti a seguito dell'ennesima segnalazione di un guasto sui mezzi Ctt Nord che stamattina ha lasciato a piedi alcuni studenti delle scuole della Garfagnana

sabato, 24 febbraio 2018, 09:53

Ancora disagi per un guasto su un pullman Ctt Nord che stamattina si è dovuto fermare a Corfino lasciando a piedi alcuni studenti delle scuole di Castelnuovo, Barga, San Romano e Camporgiano

venerdì, 23 febbraio 2018, 21:14

Tanta paura questa sera a Turrite Cava per un incendio scoppiato, probabilmente a causa di un corto-circuito, all'interno di un'abitazione dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. Lievemente ustionato il giovane proprietario

venerdì, 23 febbraio 2018, 19:57

In Garfagnana 40/100 centimetri di neve. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine, nonché tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici