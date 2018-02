Garfagnana



Rinnovate le cariche dell’associazione “Amici del Castagno di Pratofosco”: Mario Pioli eletto presidente

giovedì, 1 febbraio 2018, 18:23

di simone pierotti

Il 19 gennaio l’assemblea dell’Associazione “Amici del Castagno di Pratofosco”, costituita nel 2015 e che opera nel territorio di Castiglione di Garfagnana, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali scadute alla fine del 2017.

E’ stato nominato presidente Mario Pioli; vice-presidente: Ivo Poli, segretario Ettore Benedetti. Il consiglio è costituito da Carlo Manfredini, Bruno Ugolini, Fabrizio Rossi, Ruggero Giannotti, Umberto Pighini, Dino Serani.

L’associazione in questi tre anni di attività si è impegnata, per il recupero e la valorizzazione del territorio comunale di Castiglione, attraverso l’adozione e la cura di alberi monumentali quali il Castagno di Pratofosco, il Cerro-sughera del Curvone e il Castagno del gemellaggio di Castiglione ed interventi di restauro su maestaine e fontane storiche, in particolare quella della frazione di Isola.

Altre attività hanno riguardato l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a diversi eventi anche in collaborazione e supporto ad altre associazioni.