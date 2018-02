Garfagnana



Ritrovato il pescatore disperso: ha passato la notte in una casa del paese

martedì, 20 febbraio 2018, 09:11

di andrea cosimini

E' stato ritrovato all'incirca mezz'ora fa, intorno alle 10.30, grazie ad un incontro fortuito con il presidente dell'associazione Autieri di Castelnuovo, Massimo Turri, che ha immediatamente avvisato il responsabile del punto di coordinamento dell'Unione dei Comuni, Mauro Giannotti, di cessare le ricerche. Lieto fine per le operazioni di ricerca del pescatore di 30 anni, P.C., originario del luogo ma residente a Firenze, che era partito nel pomeriggio di ieri per andare a pescare lungo il torrente Sillico, in Garfagnana, senza non fare più ritorno.



L'uomo è stato avvistato in paese. Aveva passato la nottata in una casa diversa dalla propria e aveva spento il telefono: questi elementi avevano fatto allarmare - inutilmente - il fratello che aveva chiamato stanotte alle 24 per dare il via alle ricerche.



Un grosso dispiegamento di forze si era quindi mobilitato verso la zona de "La Boccaia", nei pressi del bivio per Pradefosco, nel vallone del torrente Sillico (a quota 1.110 metri slm). Le operazioni, durate tutta la notte, sono proseguite durante la mattinata ed hanno visto come punto di coordinamento l'Unione dei Comuni della Garfagnana con l'ausilio del comandante Bernardi della polizia locale.



I titolari delle ricerche sono stati invece i vigili del fuoco, presenti con il nucleo di ricerca persone disperse, coadiuvati dal Sast (Soccorso Alpino Speleologico Toscano) di Lucca, attivato intorno all'1, e giunto sul posto assieme ad altro personale proveniente da altre stazioni, assieme al cane molecolare e ad altre unità cinofile. Durante al notte, i soccorritori del Sast hanno perlustrato a piedi, per circa un chilometro, il torrente e i suoi affluenti, nonostante il terreno impervio, prevalentemente in ombra e in alcuni tratti nevoso.



A dare man forte per le ricerche ci hanno pensato infine i carabinieri, presenti con il maggiore Giorgio Picchiotti e il comandante della stazione di Castiglione di Garfagnana Giovanni Ferrari.