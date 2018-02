Sanità, Fp Cgil: "Stabilizzazione dei precari, oppure mobilitazione"

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 9 febbraio 2018, 16:47

In Garfagnana la neve si attesta sui 40/100 centimetri. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine e tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici. Domenica appuntamento con la quarta edizione della Ciaspolata della Garfagnana con partenza da Careggine

venerdì, 9 febbraio 2018, 15:59

Il tour del tre volte sindaco di Pietrasanta candidato nel collegio uninominale Toscana 5 arriva nel pomeriggio di sabato 10 febbraio per incontrare i rappresentanti di dieci comuni tra Minucciano, Sillano Giuncugnano, Piazza al Serchio, Castelnuovo ed altre

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:33

Partito a Fabbriche di Vergemoli il progetto per l'impiego di giovani disoccupati nel servizio civile della Regione Toscana grazie al Piano Europeo “Youth Guarantee” per contrastare la disoccupazione giovanile che permetterà di assumere altri nove giovani per otto mesi

giovedì, 8 febbraio 2018, 13:45

Tra gli indagati anche due ciclisti amatoriali: il primo, titolare, nella provincia lucchese, di un noto ristorante sponsor della Altopack, mentre il secondo, della Garfagnana, ha assicurato al farmacista un canale "alternativo" per l'approvvigionamento di sostanze vietate le volte in cui il farmacista non era in grado di reperirli per...

giovedì, 8 febbraio 2018, 12:54

Sabato mattina saranno a Pieve Fosciana; alle ore 10 inaugurazione della sede del comitato elettorale di “Liberi e Uguali” in via San Giovanni 28 e poi a seguire incontreranno i cittadini al mercato

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:27

Riccardo Zucconi, candidato del centrodestra al collegio uninominale per la Camera dei Deputati di Lucca, Versilia, Piana di Lucca e Valle del Serchio punta il dito contro il sistema sanitario proposto dal Pd per la Toscana