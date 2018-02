Garfagnana



Servizio civile, opportunità per nove giovani a Fabbriche di Vergemoli

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:33

Partito a Fabbriche di Vergemoli il progetto per l'impiego di giovani disoccupati nel servizio civile della Regione Toscana grazie al Piano Europeo “Youth Guarantee” per contrastare la disoccupazione giovanile che permetterà di assumere altri nove giovani per otto mesi; Il loro compito sarà di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio. E' il secondo anno consecutivo che viene fatto questo bando è sarà ripetuto anche nel 2019.

“Siamo orgogliosi – afferma il sindaco Michele Giannini - nonostante il fatto che siamo un piccolo comune di aver trovato la strada di portare sul territorio comunale l'opportunità per ulteriori nove giovani di fare il servizio civile. Opportunità che non è fine semplicemente al fatto che nove ragazzi disoccupati possono lavorare otto mesi, ma bensì ha una finalità più ampia e complessa, ovvero quella di avviare questi giovani ad un cammino che faccia si di arricchire il proprio curriculum e di acquisire esperienze in modo che in futuro possono spendere questa occasione per trovare lavoro. E' un'esperienza positiva che si collega a quella avviata con i ragazzi dell'Ecomuseo. Sono estremamente soddisfatto che anche quest'anno possiamo attivare queste importanti risorse umane che oltre ad agevolare il compito dell'amministrazione permettono di investire sul territorio e aiutare giovani disoccupati. Questo – conclude Giannini - seguendo la linea che mi contraddistingue: fatti e non parole”.

Scadenza per la presentazione della domanda 02/03/2018. Per informazioni dettagliate collegarsi al sito web del comune http://comune.fabbrichedivergemoli.lu.it/avviso-di-selezione-di-9-giovani-volontari-per-servizio-civile/

Per info Comune di Fabbriche di Vergemoli Tel. 0583 761944