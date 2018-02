Garfagnana



Simonini (Lega): "Stop all’arrivo di nuovi richiedenti asilo sul territorio

venerdì, 2 febbraio 2018, 08:51

La Lega Nord sezione Medievale e Garfagnana, attraverso il suo segretario Simone Simonini, interviene per dire "stop" all’arrivo di nuovi richiedenti asilo sul territorio dopo la notizia che Fabbriche di Vergemoli avrebbe attivato la procedura per l'ampliamento dello Sprar con un progetto triennale di oltre un milione e 600 mila euro.

"Siamo davvero amareggiati con la politica portata avanti dall’amministrazione di Fabbriche di Vergemoli - dichiara Simonini -. Più volte pubblicamente abbiamo invitato la stessa amministrazione, anche attaccandola ad usare prudenza, visto la proporzione tra richiedenti, e abitanti dello stesso comune. Ci sembra tutto un’assurdità. Apprendiamo di servizi offerti di alta qualità ai richiedenti asilo (non profughi accertati), quali accompagnamento sociale alla conoscenza del territorio con accesso ai servizi locali, formazione professionale, ricerca per l’inserimento nel mondo lavorativo, tutela legale, mediazione culturale, e quella psico socio sanitaria".

"La lega Nord - incalza -, e in questo caso la nostra sezione, tende la mano a chi realmente gode dello stato di rifugiato politico, purché i soggetti si impegnino e contraccambino il contributo che gli italiani mettono sul piatto annualmente, versando i danari nelle casse dello stato centrale. In questo caso oltre alla sovrabbondanza, vediamo persone allo sbando, sempre in giro per le strade con biciclette senza fanali e molto spesso, (nonostante le pubblicità sui giornali) sprovvisti di giubbino idoneo, mettendo a rischio oltre alla propria incolumità, anche quella di altri. Frequentatori assidui di stazioni ferroviarie, senza ticket di viaggio valido, e frequentatori di mercati settimanali come venditori abusivi o in cerca di elemosine".

"Noi diciamo basta - conclude Simonini - e a tal proposito presenteremo un esposto al Prefetto della Provincia di Lucca con le firme dei cittadini che in questi mesi hanno sottoscritto la nostra proposta, chiedendo più sicurezza e meno persone a bighellonare nei luoghi pubblici. Ora capite il detto "prima gli italiani"?"