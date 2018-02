Garfagnana



Un inverno con i... fiocchi

venerdì, 23 febbraio 2018, 19:57

Nevica sulla montagna toscana e le previsioni annunciano ancora temperature in calo e neve anche a basse quote. Dunque una situazione, forse temuta in pianura, ma che permetterà alle stazioni di fare una buona provvista di neve per continuare al meglio la stagione. Davvero un inverno con i fiocchi dopo alcune stagioni davvero avare di freddo e neve.

Il Bollettino

Abetone: altezza neve cm 60/220, impianti aperti 16/17.

Aperti gli snowpark. A causa dell'interruzione della S.S. 12 per la frana tra Pian dei Sisi e Pianosinatico per raggiungere l'Abetone occorre seguire la deviazione su strada provinciale per Piandinovello (circa 10 minuti in più di percorso).

Amiata: altezza neve cm 60/150. Impianti aperti oggi 5/8. Sono aperte le seggiovie e gli skilift Jolly, Crocicchio e Asso di Fiori. Possibili ulteriori aperture nel fine settimana. Sabato prevista apertura xxxx . Domenica doppia navetta Rifugio Cantore Vetta. Aperti due itinerari per lo sci nordico. www.amiataneve.it

Cutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 60/120, impianti aperti 4/4. Sabato si scia in notturna

Garfagnana: altezza neve cm 40/100, impianti aperti 6/6. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia di Careggine. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.

Zeri: altezza neve 50/70, impianti aperti 3/3.

Gli appuntamenti

All'Abetone allo snowopark della Val di Luce domenica 25 9° Memorial Daniel Taylor. Sabato sera cena all'Hosteria Pulicchio con discesa in notturna.

Per l'agonismo all'Abetone fino al 25 febbraio prove del Campionato Regionale Trofeo Toscananeve, organizzate dagli Cci Club Coverciano&Firenze e Lanciotto.

Dal 26 febbraio al 1° marzo sono in programma sempre all'Abetone le gare Fis femminili : due Slalom e due Giganti, con tre prove valide per il circuito istituzionale Grand Prix Italia. Sono attese le migliori atlete di tutti i comitati italiani.

Per le promozioni: martedì e giovedì Skipass Amiata a 15 euro.

All'Abetone dal 1 al 3 marzo skipass scontati per Universitari: Feriale 23 euro, sabato 26 euro. Sconti anche su alberghi, scuole di sci e noleggi.