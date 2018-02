Garfagnana



Week-end a tutta neve in alta Garfagnana

venerdì, 9 febbraio 2018, 16:47

C'è tanta tanta neve sulla montagna toscana dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. E il fine settimana si annuncia all'insegna del bel tempo. Giornate quindi da non perdere per tutti gli appassionati dello sci e della montagna con ottima neve in tutte le località.

Il bollettino

Abetone: altezza neve cm 40/200, impianti aperti 16/17.

Sono aperti gli snowpark. Pista di fondo agibile per gli escursionisti.

Info: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 40/120. Impianti aperti oggi 5/8. Sono aperte le seggiovie e gli skilift Jolly, Crocicchio e Asso di Fiori. Possibili ulteriori aperture nel fine settimana. Domenica doppia navetta Rifugio Cantore/Vetta. Aperta la pista di fondo di Pian della Piscina. Info: amiataneve.it

Cutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 40/90, impianti aperti 4/4. Sabato si scia in notturna. Info: doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 40/100, impianti aperti 6/6. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.

Zeri: altezza neve 50/100, impianti aperti 3/3.

Gli appuntamenti

Con la neve fresca è tempo di ciaspole e di escursioni nei boschi.

Sabato 10 febbraio Ciaspolata con il Cai di Castelnuovo Garfagnana (Lu) con partenza dal Passo delle Radici.

Domenica 11 febbraio appuntamento con la Quarta edizione della Ciaspolata della Garfagnana con partenza da Careggine (Lu) e itinerari sulle Apuane di 3 Km, 4,5 Km e 8 km. Per gli iscritti sono previste offerte particolari di soggiorno, per un bel week end sulla neve : 1 giorno 50 euro, due giorni 80 euro a persona. Anche lo skipass di Careggine sarà in promozione per gli iscritti, al costo di 10 euro e gratuito per i bambini fino a 10 anni. Info e iscrizioni Ass. Monte Sumbra c\o Comune di Careggine 0583 661061 - cell 346 2719688 montesumbra@gmail.com

Ricordiamo che anche all'Abetone tutti i venerdì sera sono in programma escursioni nei boschi www.weloveabetone.t

All'Abetone due iniziative per vivere la montagna: sabato 10 febbraio Settima edizione di Skivolando, gara sci alpinistica in notturna presso le piste dell'Ovovia con partenza alle ore 19, alle ore 17 partirà invece la Sesta edizione della Snow Run,corsa podistica su neve. Entrambe le manifestazioni sono organizzate dall'Associazione sportiva Sci Montagna Pistoiese info scimontagnapistoiese.it

In Garfagnana al Casone di Profecchia San Valentino si festeggia sulla neve. E a Zeri domenica 11 febbraio ciaspolata verso il Monte Spiaggi e carnevale sulla neve.

Venendo allo sci, sabato 10 e domenica 11 febbraio in Val di Luce all'Abetone va in scena il XV trofeo Fratini, organizzato dallo S.C. Fiokki di Neve : un intenso week end all'insegna di sport, gastronomia, artigianato locale e solidarietà.

Si comincia sabato 10 febbraio (15.30) nella piazza della Val di Luce, che prenderà vita grazie all’iniziativa “Viviamo la piazza” : un suggestivo villaggio-mercatino, con le tipiche casette in legno, che ospiteranno le creazioni dei maestri artigiani locali e i prodotti tipici della montagna.

Domenica 11 febbraio (ore 9.30) sarà poi la volta della tradizionale gara di sci, aperta a tutte le categorie Fisi, Uisp e diversamente abili, che contribuirà al sostegno di progetti doi solidarietà.