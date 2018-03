Garfagnana



2019, l'anno del "turismo lento"

mercoledì, 7 marzo 2018, 09:40

Presso il Dipartimento Turismo del Ministero dei Beni Culturali sono state avviate le procedure per dedicare l’anno 2019 al Turismo Lento, una particolare formula di turismo responsabile, fatto di sport cultura e tradizione.



Così l’associazione Mangia Trekking, da tanti anni impegnata a promuovere, il modello turistico-sportivo e culturale, denominato “Alpinismo Lento ed Orizzontale” nei giorni scorsi, ha ricevuto con molta attenzione il bel messaggio di riconoscimento giunto proprio da quel Ministero. Effettivamente, con l’anno 2016 dedicato ai Cammini, il 2017 denominato “Anno dei Piccoli Borghi” ed il 2018 intitolato “Anno del Cibo”, il programma sviluppato dalla Direzione Generale del Ministero dei Beni Culturali, promuove pienamente tutte le attività svolte da Mangia Trekking. Cammini sulle Vie di Dante, sulla Via Francigena e sulla Via del Volto Santo. L’ideazione di eventi quale quello “Sulle Antiche Vie Religiose” in Val di Vara, “L’isola che c’è” e “Camminare e Nuotare” oppure ”Dall’altra parte del Presepe” sviluppate sul mare. Attività sull’Alta Via dei Monti Liguri e negli attraversamenti tra gli stessi Parchi del Mare e quello dell’Appennino Tosco Emiliano o delle Apuane (es.l’iniziativa “dal mare al gigante Cusna). Percorsi, i quali seguendo, anche la rotta delineata dal celebre libro Lunigiana Ignota di Carlo Caselli, hanno portato l’associazione dell’Alpinismo Lento ed Orizzontale a conoscere e valorizzare tantissimi Piccoli Borghi della Val di Vara, della Lunigiana, della Garfagnana e dell’Appennino.



La valorizzazione dei prodotti tipici delle cucine tradizionali dei luoghi, sempre inserite nelle attività dell’associazione, e la riscoperta degli antichi mestieri, i Pastori di Lunigiana, Garfagnana e Ventasso, o gli scarpellini dei territori, completano la piena coerenza tra le iniziative sensibili indicate dal Dipartimento Turismo del Ministero dei Beni Culturali, e quanto da sempre praticato dal Mangia Trekking. Quindi, con un pizzico di orgoglio, l’associazione con tante nuove idee ed iniziative di Alpinismo Lento ed Orizzontale, mentre si dichiara disponibile a collaborare con gli enti e le realtà che hanno fatto e faranno propria questa filosofia, prosegue il proprio cammino, con l’obiettivo di assicurare sempre più energie positive ed economia al nascente Turismo “Lento”.