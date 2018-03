Garfagnana



8 marzo: tutti gli appuntamenti in Valle del Serchio

martedì, 6 marzo 2018, 13:46

Dai dibattiti ai seminari, dagli incontri alle rassegne culturali, dai convegni alle mostre, dalle visite guidate ai presìdi di sensibilizzazione. C'è veramente l'imbarazzo della scelta nel ricco programma di iniziative «Otto marzo e dintorni», calendario promosso dalla Provincia di Lucca, dai Comuni, enti e associazioni del territorio dalla Commissione provinciale Pari Opportunità, dalla Consigliera provinciale di Parità di Lucca.

Come ogni anno, infatti, l'amministrazione provinciale ha raccolto le iniziative che si svolgono sul territorio, dalla Piana di Lucca, alla Valle del Serchio, alla Versilia, a partire da questi giorni e che termineranno ad aprile, organizzate dalle associazioni e dalle amministrazioni comunali. Eventi che hanno come filo conduttore i temi legati al mondo femminile, per ricordare le conquiste politiche, sociali ed economiche che le donne hanno ottenuto in oltre un secolo di lotte, ma, al tempo stesso, per approfondire le problematiche connesse all'attualità e alla vita di ogni giorno.

Ecco, qui di seguito, le iniziative in Valle del Serchio

8 marzo dalle 10 alle 12 – centro storico di Castelnuovo di Garfagnana. Associazione Progetto Donna, Comune di Castelnuovo G., Commissione comunale Pari Opportunità, Usl Toscana Nord Ovest, Liceo scientifico, I.T.T., I.P.S.I.A, I.T.C.G. e I. C. di Castelnuovo, Associazione Il ritrovo di Roberta, Centro di ascolto Non ti scordar di Te, Associazione La Luna, Scuola Civica di Musica, Scuola di Musica JAM, Dance Academy, Centro Studio Danza & Artis't, Centro d'Arti Flash Mob creativo con esibizioni di vario genere: musica, danza, esposizione e illustrazione elaborati, performance artistiche.

8 marzo - 20.30 - Bagni di Lucca - Casinò municipale di Ponte a Serraglio Artisti & Associati, Comune di Coreglia Antelminelli, Fondazione culturale Michel de Montagne, Istituto storico, Auser Filo d'Argento, Lions club Garfagnana, Associazione Risveglio, SPI CGIL Regione Toscana, gruppo fotografico l'Ora Blu - Mostra documentaria sulla Donna - apertura 16-19 fino al 17 marzo - Mostra fotografica "Sfide al femminile" - apertura dalle 16 alle 19 fino al 17 marzo 21.15: Concerto "Decibel ... trio canoro swing".

9 marzo 17.00 - Casinò municipale di Ponte a Serraglio Artisti & Associati, a cura di Francesca Rafanelli "Le donne ribelli".

10 marzo - 17.00 - Casinò municipale di Ponte a Serraglio Artisti & Associati Dimitri e la sua chitarra classica.

11 marzo - 15.30 - Bagni di Lucca - Casinò municipale SPI CGIL di Lucca Convegno "Le donne nei processi democratici".

13 marzo - 21.00 - Casinò municipale di Ponte a Serraglio Artisti & Associati, Forze dell'Ordine Le istituzioni in aiuto alle donne contro la violenza di genere.

15 marzo 17:30 - Bagni di Lucca - Casinò municipale • From Magna Carta to now - The struggle for personhood & the rights of woman • The new media, the new woman & the advanced political courage - Dr. Jocelynne A. Scutt UK • La lotta coraggiosa della donna per l'eguaglianza - Karen Buczynski-Lee - film-maker Australia (l'incontro sarà tradotto in italiano dall'interprete Francis Pettitt).

16 marzo - 17.00 - Casinò municipale di Bagni di Lucca, Artisti & Associati, Auser Filo d'argento Valdiserchio Le italiane.

17 marzo - 16.30 - Casinò municipale di Ponte a Serraglio Artisti & Associati, Lions Club Garfagnana Forum "Famiglie: parliamone".