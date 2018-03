Garfagnana



Affluenza alle politiche in Garfagnana e Media Valle: alle 23 il picco maggiore a Camporgiano (81,26 per cento), “maglia nera” a Fabbriche di Vergemoli (66,82 per cento)

domenica, 4 marzo 2018, 14:05

di michele masotti

Affluenza alle politiche in Garfagnana e Media Valle: alle 23 il picco maggiore a Camporgiano (81,26 per cento), “maglia nera” a Fabbriche di Vergemoli (66,82 per cento)

Dato affluenza alle ore 23

Il dato dell’affluenza in Toscana con 213 Comuni su 274 è del 77,47 per cento, superiore di quattro punti in percentuale rispetto alla media nazionale con ancora mille Comuni da tenere conto. Sono già arrivati i dati dell’affluenza relativi ai Comuni della nostra zona. La maggiore partecipazione al voto si è registrata a Camporgiano con l’81,26 per cento, seguito da Castelnuovo di Garfagnana con l’81,09 per cento. Ottima anche l’affluenza a Piazza al Serchio (80,43 per cento) e San Romano Garfagnana (80,24 per cento). Leggermente sotto a questa percentuale ci sono Barga con il 78,54 per cento e Borgo a Mozzano con il 75,01 per cento degli aventi diritto di voti. Il Comune dove si è registrato il minore afflusso di cittadini al voto è stato Fabbriche di Vergemoli che si è attestato al 66,82 per cento. In provincia di Lucca, dove sono arrivati i dati di 27 Comuni su 33, l’affluenza è intorno 75,34 per cento, in piena linea con quella di cinque anni fa quando si votò nell’arco di due giorni.

Affluenza alle ore 19

Alle ore 19:00 a livello nazionale il dato è stato quello del 58,57 per cento, mentre in Toscana ha votato il 63,88 per cento degli aventi diritto di voto e quindi superiore di per sé alle media nazionale. Stesso discorso può essere fatto, seppur con due punti in meno per la provincia di Lucca, dove al momento ha espresso il proprio voto il 61,73 per cento. Trend confermato anche nei Comuni della nostra zona. La percentuale più alta si è raggiunta a Camporgiano dove ha votato il 72,12 per cento, seguito subito a ruota da Fosciandora con il 70,83 per cento e Coreglia Antelminelli con il 70,24 per cento. Nei centri maggiormente abitati il 68,09 per cento di affluenza a Barga, il 67,58 per cento a Gallicano e il 67,02 per cento a Castelnuovo di Garfagnana. “Fanalino di coda” di questa speciale graduatoria è Fabbriche di Vergemoli, il Comune più piccolo della nostra provincia, con la percentuale del 58,87 per cento

Affluenza ore 12

A livello nazionale per la Camera dei Deputati si sono recate alle urne il 19,02 per cento degli aventi di diritto al voto, contro i 14,94 per cento di cinque anni fa. Dato che trova fedelmente riscontro anche il provincia di Lucca dove ha espresso il proprio voto il 19,42 per cento. Addirittura media superiore in gran parte dei Comuni di Garfagnana e Media Valle. Il picco maggiore di affluenza si è registrato a Molazzana, dove fino adesso ha votato il 22,28 per cento degli aventi di diritto, seconda solo a livello provinciale a Forte dei Marmi dove hanno votato 22,56 per cento. Alta anche l’affluenza a Coreglia (22,27 per cento), Villa Collemandina (22,23 per cento) e Vagli di Sotto (21,68). Tendenza che viene confermata anche a Castelnuovo di Garfagnana (21,35 per cento) e Barga (20,72 per cento); la “maglia nera”, ossia il comune dove si è registrato il minore afflusso ai seggi alle 12 è Minucciano con il 16,25 per cento.

A livello regionale l’affluenza è del 21,74 per cento alla Camera dei Deputati.

Affluenza Camera dei Deputati ore 12 Affluenza Camera dei Deputati ore 19

Bagni di Lucca 19,57 per cento Bagni di Lucca 61,05 per cento

Barga 20,72 per cento Barga 68,09

Borgo a Mozzano 17,45 per cento Borgo a Mozzano 62,43

Camporgiano 19,92 per cento Camporgiano 72,12

Careggine 19, 48 per cento Careggine 63, 16

Castelnuovo di Garfagnana 21,35 per cento Castelnuovo di Garfagnana 67,02,

Castiglione 20,08 per cento Castiglione 67,67

Coreglia 22,27 per cento Coreglia 70,24

Fabbriche di Vergemoli 17,13 per cento Fabbriche di Vergemoli 58,58

Fosciandora 21, 66 per cento Fosciandora 70,83

Gallicano 21,55 per cento Gallicano 67,58

Minucciano 16,25 per cento Minucciano 61,19

Molazzana 22,28 per cento Molazzana 67,07

Pescaglia 17,57 per cento Pescaglia 59,15

Pieve Fosciana 19,78 per cento Pieve Fosciana 60,02 per cento

Piazza al Serchio 16,38 per cento Piazza al Serchio 62,91

San Romano Garfagnana 18,53 per cento San Romano Garfagnana 69,75

Sillano Giuncugnano 18,49 per cento Sillano Giuncugnano 65,20

Vagli di Sotto 21,68 per cento Vagli di Sotto 63,32

Villa Collemandina 22,23 per cento Villa Collemandina 67,34

Affluenza Camera dei Deputati alle 23

Bagni di Lucca 72,14 per cento

Barga 78,54 per cento

Borgo a Mozzano 75,01 per cento

Camporgiano 81,26 per cento

Careggine 79,87 per cento

Castelnuovo di Garfagnana 81,09

Castiglione di Garfagnana 80,12 per cento

Coreglia Antelminelli 79,75 per cento

Fabbriche di Vergemoli 66,82 per cento

Fosciandora 80,00 per cento

Gallicano 76,08 per cento

Minucciano 70,45 per cento

Molazzana 77,26 per cento

Piazza al Serchio 80,43 per cento

Pescaglia 73,69 per cento

Pieve Fosciana 79,08 per cento

San Romano 80,24 per cento

Sillano Giuncugnano 79,10 per cento

Vagli di Sotto 73,97 per cento

Villa Collemandina 76,88 per cento