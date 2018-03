Garfagnana



Al Casone impianti aperti fino a Pasqua, previsti pacchetti accoglienza speciali

sabato, 10 marzo 2018, 08:49

di simone pierotti

Il Casone di Profecchia rappresenta, da sempre, un punto di riferimento per chi ama la montagna e quanto di meglio può offrire, sia nel periodo estivo che in quello invernale. Quest'anno è tornato a nevicare copiosamente a queste altitudini e, presso gli impianti sciistici, sarà possibile sciare fino al periodo pasquale, se non oltre. Si preannuncia così un “ponte” pasquale coi fiocchi, con il Casone che offre vari pacchetti e offerte per chi ama la montagna, la neve e la natura, ma non solo: il ristorante è famoso ovunque per l'ottima e genuina cucina casalinga.

La struttura è gestita dalla famiglia Regoli, da una vita al servizio dei propri ospiti che, non a caso, tornano sempre al Casone, anche dopo anni. Come non amare questi posti? Ancora adesso è possibile godere di un ambiente mozzafiato, neve, natura incontaminata, silenzio e pace. Qua vengono tante famiglie con bambini, presenti soprattuto nel week – end, tante scolaresche per le tradizionali “settimane bianche” o anche qualche giorno per divertirsi sulla neve. Piste da sci, ma anche per bob, sci da fondo e ciaspole, una delle principali novità degli ultimi anni.

Per Pasqua sono previsti diversi pacchetti: all – inclusive con lo sky – pass, pernottamento e gastronomia, solo pranzo di Pasquale, con un menu ricchissimo e genuino al prezzo di euro 38.

Soddisfatto il titolare Giuseppe Regoli: “Siamo molto contenti dell'andamento della stagione, grazie anche al tempo che ci ha dato una mano. Qua amiamo la montagna a 360 gradi, e non è un modo di dire. Noi viviamo e lavoriamo da sempre qua e diamo lavoro a diverse famiglie: è l'economia sostenibile della montagna che le istituzioni devono sostenere sempre di più. Ringrazio tutte le persone che ci fanno visita, perchè qua tornano sempre”.