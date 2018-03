Allarme pericolo valanghe

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 5 marzo 2018, 11:04

Sarà presentato giovedì 8 marzo alle 9,30 presso la sala Guazzelli a Gallicano il "Decalogo contro la violenza di genere". Elaborato dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Superiore d'Istruzione di Barga, rientra nel progetto legato al Premio "Essere Donna Oggi" nato nel comune della Garfagnana tre anni fa

lunedì, 5 marzo 2018, 10:53

Nel collegio 5 per il Senato, quello che comprende la nostra provincia, i risultati definitivi hanno premiato Massimo Mallegni che ha sfondato quota 116 mila voti, superando in maniera abbastanza netta i due principali contendenti, con Andrea Marcucci che è addirittura dietro a Sara Paglini del M5S

lunedì, 5 marzo 2018, 10:07

lunedì, 5 marzo 2018, 00:44

Continuano ad affluire i dati sugli scrutini che diventano sempre più attendibili Nel collegio 5 per il Senato, quello che comprende la nostra provincia, siamo a quasi 250 mila schede scrutinate e 593 sezioni completate, quindi valori quasi definitivi. Ultimo aggiornamento ore 6

domenica, 4 marzo 2018, 14:05

Il dato dell’affluenza in Toscana con 213 Comuni su 274 è del 77,47 per cento, superiore di quattro punti in percentuale rispetto alla media nazionale con ancora mille Comuni da tenere conto. La maggiore partecipazione al voto si è registrata a Camporgiano con l’81,26 per cento

sabato, 3 marzo 2018, 14:17

L’unione delle forze ha lo scopo di sensibilizzare ad una campagna di solidarietà i clienti Conad: raccogliere punti Cuore per ottenere i buoni spesa da consegnare alle associazioni per i loro progetti specifici