Allerta meteo arancione per rischio idraulico in Valle del Serchio

sabato, 10 marzo 2018, 08:54

La settimana passata ha portato altra neve sulle montagne toscane, che vantano davvero un livello di innevamento come non si vedeva da anni. In Garfagnana la neve si attesta sui 60/100 centimetri, impianti aperti 6/6, e aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici

sabato, 10 marzo 2018, 08:49

Il Casone di Profecchia rappresenta, da sempre, un punto di riferimento per chi ama la montagna e quanto di meglio può offrire, sia nel periodo estivo che in quello invernale. Quest'anno è tornato a nevicare copiosamente a queste altitudini e, presso gli impianti sciistici, sarà possibile sciare fino al periodo...

venerdì, 9 marzo 2018, 16:58

Lunigiana, Garfagnana, Monte Amiata e Capraia sono i territori coinvolti, attraverso i quali arrivare a aziende, enti, associazioni e istituzioni che con il turismo e la filiera corta hanno a che fare ogni giorno

venerdì, 9 marzo 2018, 16:26

Al via importanti novità per il riconoscimento danni da predazione: da oggi parte il bando per chiedere i rimborsi per danni avvenuti nel 2017. Nello stesso decreto di approvazione del bando vengono inoltre definite le nuove modalità per la presentazione delle richieste che saranno valide da questo momento in poi

giovedì, 8 marzo 2018, 17:47

Ore di fuoco al centro per l'impiego della Valle del Serchio per l'assalto di disoccupati in attesa di iscriversi al piano integrato per l'occupazione che prevede un'indennità di 500 euro al mese per sei mesi, un assegno per l'assistenza alla ricollocazione e incentivi all'occupazione per le imprese

giovedì, 8 marzo 2018, 10:29

Ancora disagi alla viabilità in Garfagnana. La provincia ha infatti chiuso al transito veicolare la sp n.72 del Passo delle Radici, poco prima dell'abitato di Castiglione Garfagnana. Il pericolo è rappresentato da due massi pericolanti che si trovano su un terreno privato