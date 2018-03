Garfagnana : vagli sotto



Arrivate le statue di Putin e Trump: a luglio l'inaugurazione con le due ambasciate

mercoledì, 21 marzo 2018, 13:59

di andrea cosimini

Due statue imponenti, alte circa tre metri l'una, realizzate in marmo vaglino grazie ad un finanziamento di oltre 300 mila euro da parte di imprenditori privati russi, americani e, seppur in minima parte, italiani.



Finalmente le tanto dibattute statue marmoree, dedicate al controverso presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, e al neoletto presidente della Russia Vladimir Putin, hanno fatto capolino nel comune di Vagli Sotto. Ancora si trovano prive di piedistalli, ma domani i due monumenti verranno muniti di basi, e installati all'interno del caratteristico parco dell'onore e del disonore anche se, per la prima volta, sull'altro lato del Ponte Tibetano. Un modo per estendere il parco sul versante opposto del lago.



"A luglio - ha spiegato il sindaco Mario Puglia - le due statue verranno ufficialmente inaugurate alla presenza delle due ambasciate russe e americane. Ancora non sappiamo se faremo due inaugurazioni distinte o se riusciremo a far venire le due ambasciate lo stesso giorno. Certo è che si tratterà di un evento che farà parlare".



In attesa della inaugurazione, quindi, il comune vaglino si prepara per altre due cerimonie. La prima questo sabato, alle 13, con la cerimonia alla statua del giovane soldato russo Aleksandr Prokhorenko, l'eroe di Palmira, alla presenza dei funzionari dell'ambasciata e i soldati russi. La seconda, la cui data però non è stata ancora fissata, con l'inaugurazione del monumento in onore agli Arditi distruttori della Regia Aeronatica alla presenza del capo di stato maggiore dell'esercito e il capo di stato maggiore dell'aeronautica militare.