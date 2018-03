Garfagnana



Bilancio in attivo per il comune di Pieve Fosciana e tariffa dei rifiuti più leggera

venerdì, 23 marzo 2018, 08:46

di simone pierotti

Mercoledì 21 marzo si è tenuto il consiglio comunale a Pieve Fosciana, che aveva all’ordine del giorno aspetti economici e finanziari. Ha introdotto l’o.d.g il sindaco Francesco Angelini ricordando che per motivi diversi l’amministrazione ha un bilancio in attivo di oltre 300mila euro, solo in parte utilizzabili nel corso dell’anno 2018. Un bilancio certificato dal dott. Franco Marmora revisore dei conti uscente e dal dott. Niccolò Nucci di fresca nomina arrivato a Pieve Fosciana all’inizio del mese. Il sindaco ha precisato che nessuna delle imposte o tasse ha avuto modifiche, tutte confermate quindi. Inoltre per l’anno in corso saranno ritoccate al ribasso le tariffe per la raccolta dei rifiuti urbani dal 5 all’8 per cento. Questo grazie alla nuova organizzazione della società GEA (Garfagnana Ecologia Ambiente) e a tutti quei cittadini che permettono al nostro comune di avere una differenziata intorno al 70%. Si tratta di una quota che dovrebbe essere incrementata per raggiungere livelli superiori e che permetterebbe nuovi ribassi negli anni futuri.

Su questo argomento c’è stata piena intesa anche con i componenti della minoranza, i quali, visti i risultati complessivi raggiunti dall’amministrazione si sono astenuti nelle votazioni sui singoli provvedimenti. Il sindaco ha colto questa delicatezza politica e ha ringraziato.

Ringraziamento esteso al prezioso lavoro determinato da un impegno quotidiano dei dipendenti e in particolare dell’ufficio ragioneria che proprio recentemente ha visto l’uscita per pensionamento della storica dipendente rag. Anna Rosa Terni, che ancora volontariamente si rende utile, e l’arrivo a scavalco della rag. Milena Coltelli dal comune di San Romano in Garfagnana. A questo gruppo fa da perno la rag. Marzia Filippi per il settore Tributi.