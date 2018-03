Borsigliana festeggia il suo compatrono San Giuseppe

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 13 marzo 2018, 12:23

Dopo il successo riscontrato in occasione della manifestazione “Castelnuovo Città della Castagna”, torna anche questa primavera, nella giornata di Pasquetta 2 aprile, il tradizionale treno a vapore che da La Spezia va a Castelnuovo di Garfagnana

lunedì, 12 marzo 2018, 19:22

L'evento, in programma per sabato 17 marzo presso il Convento dei Cappuccini di Castelnuovo di Garfagnana, è rivolto agli operatori turistici, ai produttori locali ed in generale agli abitanti della Garfagnana che vogliono aprire un dialogo su queste tematiche

lunedì, 12 marzo 2018, 13:52

Mario Puglia lancia la sfida per le amministrative in Valle del Serchio. Il suo sarà un partito civico, né di destra né di sinistra, di cui faranno parte cittadini locali senza tessere politiche in tasca. Temi prediletti: lavoro e sanità

lunedì, 12 marzo 2018, 08:57

Il sindaco di Vagli, Mario Puglia, annuncia la nascita di un nuovo partito, che si presenterà alle prossime elezioni. Già centinaia in poche ore le adesioni e complimenti ricevuti su Facebook

domenica, 11 marzo 2018, 15:15

Interessate dalla prosecuzione del codice arancione fino alle 18 sono, in particolare, Lunigiana e Valle del Serchio, ma solo per quanto riguarda il reticolo idraulico principale

domenica, 11 marzo 2018, 13:12

Domenica 25 marzo tutti potranno partecipare a un'affascinante "viaggio al centro della terra", nel cuore delle Apuane, alla scoperta degli ambienti sotterranei più suggestivi accompagnati dagli speleologi dello Speleoclub Garfagnana