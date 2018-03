Garfagnana



Chiusa la strada per Arni a causa della caduta di alcuni massi

martedì, 6 marzo 2018, 22:11

Sulla SP 10 per Arni strada chiusa, nei pressi della galleria del Cipollaio, a causa della caduta di alcuni massi. Attualmente chiuso il collegamento per raggiungere Stazzema. I tecnici della provincia di Lucca sono già sul posto da almeno tre ore per un sopralluogo e i primi interventi che si protrarranno fino a domani.

I tecnici stanno accuratamente verificando il versante dove sono scivolati i massi per scongiurare il pericolo di ulteriori cadute di materiale.



A causa della chiusura della strada del passo del Vestito sul versante di Massa (che perdura da alcune settimane), per raggiungere Arni gli automobilisti sono invitati a seguire la via che passa da Castelnuovo.