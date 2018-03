Garfagnana



Coltelli (Pd): “Puglia candidato a Castelnuovo? Un bene per Vagli”

mercoledì, 14 marzo 2018, 14:27

Il segretario del Pd di Vagli, Enzo Coltelli, commenta la proposta di Mario Puglia di creare un nuovo partito, criticando il “modello Vagli” tanto sbandierato dal primo cittadino e ricordando al sindaco vaglino il risultato elettorale ottenuto dal Pd nel suo comune durante le ultime elezioni.

“Ciò che mi ha spinto ad intervenire – esordisce il segretario - non è tanto la proposta del Puglia di creare un nuovo partito (vedremo cosa significa), ma le motivazioni che porta per la creazione dello stesso che, come da lui esposte, si possono riassumere in due ordini di idee: sopperire alle carenze dei sindaci di sinistra e portare avanti il proprio modello di amministrare. Sinceramente entrambe le motivazioni mi sembrano alquanto di basso spessore”.

“Le esternazioni riportate dallo stesso Puglia – incalza Coltelli - non sono chiaramente oggetto di riflessione di un amministratore, ma in linea con i tempi e, quindi, tirate sugli argomenti che la gente vuole sentirsi dire, ovvero, anche se il termine è inflazionato, “populistiche”. Ma andiamo con ordine. Sul sito Facebook annovera un mal governo alla maggior parte dei sindaci di sinistra, in particolare sul settore sanità, imputandogli, con il mantenimento dei “due presidi ospedalieri”, il portare in agonia la stessa sanità della valle. Forse non si ricorda che da parte della conferenza zonale c’è stata la decisione di costruire un unico plesso presso il Piano Pieve”.

“Ed ancora – prosegue il segretario Pd - annovera alla sinistra, ed a non meglio identificati “pseudo verdi e catto-comunisti”, la scrittura di legge regionale per limitare uno dei pochi settori che tira l’economia nazionale, il settore lapideo”, quando bene si sa che certe limitazioni partono da normative nazionali all’interno delle quali vi sono limitati margini di manovra. E non mi sembra di avere visto prese di posizioni particolari da parte dello stesso”.

“In tali commenti – sottolinea Coltelli - il Puglia, prima si identifica quale uomo senza fede politica, poi uomo di centro destra (io l’ho sempre ritenuto vicino a Forza Italia viste la frequentazioni); ma il punto che non ho capito è il fatto che pochi giorni prima della campagna elettorale era a fare elogi al candidato Mallegni, sparando come costante su tutte le persone di sinistra, indipendentemente dai livelli amministrativi ricoperti, comunali, provinciali, regionali. Pur mantenendo sempre alta la critica sugli amministratori di sinistra, vuole graziare il senatore Marcucci ed il sindaco Bonini. Ora le cose sono due: o non li ritiene di sinistra (mi sembra ipotesi da escludere), o ha paura di sparare proprio su tutti, oppure… gli piacerebbe fare l’uomo di destra ma allo stesso tempo stare vicino a chi conta: se ha votato e se vuole votare nelle competizioni elettorali i personaggi di sinistra, a noi ci sta bene, perché ogni voto conta Uno”.

“Passando oltre – continua Coltelli - credevo che “fare un partito” o, perlomeno, avere l’ambizione a fare un movimento, prima comportasse l’avere creato un modello al quale ispirarsi. E se tale modello è quanto avviene a Vagli, non mi sembra un grande esempio. Richiama l’esempio del “modello Vagli” con occupazione al 100 per cento, lotta per la sanità, poi inneggia per gli immigrati clandestini a casa sua, lo stop alla politica delle poltrone ecc. Al populismo sopra richiamato credo andrebbe aggiunto anche altro”.

“Sappiate – incalza - che nel solo 2016 le cave al comune di Vagli hanno reso, senza conteggiare gli affitti degli agri marmiferi e quindi dei soli contributi grazie alla L.R. 35/’15, la somma di oltre 1 milione e 200 mila euro. Con queste entrate, qualunque sindaco credo potrebbe fare la differenza rispetto al proprio vicino. Chiaramente è qui che è garantita l’occupazione e non dalle opportunità che ha creato il comune. Nonostante questo, l’amministrazione di Vagli non è riuscita a creare qualche cosa di valido, ma solo effetti mediatici. Invito a fare un giro per il territorio comunale per vedere abbandono e incuria: avevamo degli impianti sportivi splendidi, invidiati da molti in Garfagnana, ma sono regno dei cinghiali nonostante abbiamo un squadra di calcio bravissima che deve andare a giocare in altre zone. Avevamo un lago attrezzato di barche e pontili: il battello è stato venduto, le barche sparite, mentre i pontili, se non segati per fare ponticelli, sono a giro per il lago. Vi risparmio l’ulteriore elencazione dell’abbandono di beni pubblici: scuole medie, materna ecc. e di tutti i progetti già intrapresi e realizzati per la valorizzazione del territorio. Sul territorio, al di là dell’inaugurazione di qualche statua, non vi sono eventi”.



“Le iniziative che gli amministratori di Vagli portano avanti – attacca Coltelli - sono interventi da parco giochi quale il ponte Tibetano (che poi Tibetano non è) e la zip- line. Interventi che non sfruttano la vocazione del territorio, ma lo violentano; anche perché sono iniziative che funzionano per un breve periodo e che, se alle stesse non segue un nuovo gioco, non creano più attrattiva. Quindi in questo circolo vizioso o trasformiamo il territorio in un parco giochi o cambiamo direzione”.

“Pertanto – conclude - credo che anche esportare l’attuale modello Vagli, nonostante i notevoli incassi grazie ad una legge varata da una regione di sinistra, che sarebbero la goduria di qualunque oculato amministratore, sia esempio da non seguire. Ritengo che si dovrebbe avere più rispetto nel giudicare sindaci, anche se di sinistra, e che, anche se non hanno le entrate che per fortuna abbiamo a Vagli, riescono a recepire fondi ed a fare interventi ed iniziative delle quali non abbiamo riscontro sul nostro territorio. Ad ogni buon conto ritengo, e questo non solo a titolo personale, che se si vorrà candidare a Castelnuovo, non so se vi sarà un beneficio per tale comune, ma sicuramente lo sarà per Vagli la cui popolazione continua a premiare il Pd come anche nelle ultime elezioni”.