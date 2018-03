Garfagnana



Cub Trasporti: "Tpl, mezzi inadeguati per affrontare il maltempo"

giovedì, 1 marzo 2018, 16:46

Altra giornata nera per il trasporto pubblico locale. Causa il maltempo, sì, ma anche la mancanza di un'adeguata attrezzatura dei mezzi pubblici per cui parecchie corse, sia in Valle del Serchio che a Lucca, hanno subito molti ritardi e soppressioni.



A denunciarlo, ancora una volta, il sindacato Cub Trasporti a seguito dell'ennesima segnalazione di disagio da parte degli autisti e degli utenti. Nel mirino del sindacato, in particolare, la politica del risparmio dell'azienda Ctt Nord che porterebbe gli autobus a circolare, anche nelle zone montane come la Garfagnana, sprovvisti di gomme termiche, ma con gomme fango-neve che non garantirebbero la sicurezza sulle strade in occasione di nevicate come quella di oggi.



"Certamente - spiega Cub - i disagi vissuti oggi dagli utenti del trasporto pubblico non sono imputabili all'azienda, ma al maltempo. Maltempo, però, che era stato ampiamente pre-annunciato. Purtroppo, invece, abbiamo assistito anche oggi a molti ritardi e soppressioni per cui parecchie corse sono saltate a Lucca e in Valle del Serchio. Questo perché i mezzi non sono adeguatamente attrezzati in caso di nevicate, certamente non eccezionali, come questa. Addirittura ci è stato segnalato che alcuni autobus sono rimasti fermi perché sprovvisti di catene".



"Le gomme utilizzate da questi autobus - incalza Cub - sono quattro stagioni, ovvero M+S, e non termiche. E' vero, sono perfettamente regolari, ma per determinate zone montane come la nostra non sono sufficienti a garantire la stabilità e la sicurezza dei mezzi. L'installazione delle catene non può sostituire questo tipo di gomme visto che queste possono essere utilizzate solo se la neve è abbondante sulla strada. L'esempio lampante si vede dalle foto: come si vede, infatti, quando le scanalature delle gomme risultano piene i pneumatici rischiano di perdere aderenza alla strada. Seguendo il mantra del risparmio, l'azienda ricorre all'utilizzo di gomme "ricoperte" invece che nuove".



"A tutto questo - conclude Cub - si aggiunge infine il problema della mancanza di meccanici e autisti, nonché di mezzi di sostituzione. Noi vogliamo un servizio del trasporto pubblico che sia adeguato e che funzioni. E basta alle società partecipate".