Garfagnana



Disagi contenuti per la neve, ora pioggia e freddo

venerdì, 2 marzo 2018, 10:46

di andrea cosimini

Solo leggeri disagi legati alla viabilità in alta Garfagnana e niente più. L'allerta neve preannunciata in Valle del Serchio non ha colto alla sprovvista gli operatori e i volontari che si sono dati da fare in queste ore per limitare il più possibile i danni legati al maltempo.



Dopo la grossa nevicata di ieri, oggi le temperature, come previsto, si sono alzate e le precipitazioni si sono trasformate in piovose. L'allerta è stata quindi declassata da "arancione" a "gialla", con pioggia e ghiaccio a farla da padrona, e il rischio adesso è legato soprattutto all'aspetto idrogeologico. Le strade risultano comunque tutte pulite e transitabili in Valle del Serchio, complice anche l'ottimo lavoro di dei mezzi spalaneve, anche se nella giornata di ieri qualche piccolo disagio si è registrato nelle più alte zone della Garfagnana.



"Le problematiche riscontrate ieri - ha commentato Mauro Giannotti, responsabile protezione civile del centro intercomunale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana - hanno riguardato soprattutto la viabilità. In particolare abbiamo tenuto d'occhio una slavina che aveva interrotto il tratto Ligonchio-Ospedaletto, dopo il Passo della Pradarena (sul versante reggiano), per cui abbiamo collaborato con il 118 della sala operativa di Viareggio e di Reggio Emilia affinché la viabilità rimanesse libera dando subito la nostra piena disponibilità".



"La provincia - ha poi proseguito Giannotti - è dovuta poi intervenire sulla sp71, la strada che va da Chiozza a San Pellegrino, e sulla sp72, da Castiglione al Passo delle Radici, lavorando intensamente per la neve sulla strada. La carreggiata è rimasta comunque sempre transitabile. Noi, in collaborazione con il 118, abbiamo dato anche in questo caso la nostra piena disponibilità ad intervenire con uno spalaneve nel caso ci fosse stato bisogno per un intervento di emergenza. Fortunatamente, però, non è stato necessario".



Una nota di merito, ha sottolineato poi il centro intercomunale di protezione civile della Garfagnana, va indubbiamente alle associazioni di volontariato della Garfagnana che ieri hanno lavorato intensamente sul territorio per tenere puliti soprattutto i tratti interni dei paesi.



Nonostante la pioggia, oggi la neve continua a persistere in gran parte della valle. Le temperature fredde hanno infatti ostacolato il processo di scioglimento a distanza di dodici ore dall'ultimo fiocco caduto. La protezione civile continua comunque a monitorare costantemente la situazione a stretto contatto con i diversi comuni date le condizioni meteo previste per le prossime ore.



"Permane l'allerta gialla - ha concluso il responsabile Giannotti - con la pioggia che interesserà il nostro territorio, tendenzialmente, fino a domenica e neve a quota 800 metri dalle 13 alle 19. Stanotte (giovedì) e domani notte (venerdì) la pioggia dovrebbe però risparmiare le nostre zone, per poi continuare a cade nella giornata di sabato (con neve oltre i 1000 metri), e temperature in diminuzione senza mai toccare però lo 0. Domenica il cielo dovrebbe essere coperto, ma potrebbe spuntare finalmente un po' di sole".