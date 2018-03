Garfagnana : villa collemandina



Duilio Bartolomei, storia di un migrante garfagnino

martedì, 27 marzo 2018, 15:34

di andrea cosimini

Quella di Duilio Bartolomei è senza dubbio una storia che vale la pena ricordare nel centenario dalla conclusione della prima guerra mondiale. Un migrante garfagnino che, come tantissimi suoi conterranei, lasciò la sua amata terra in cerca di fortuna oltreoceano salvo poi tornare per amor di patria nei difficili anni della guerra.



Bartolomei, nato nel 1895, era un nativo del comune di Villa Collemandina. Nel 1913, appena diciottenne, partì dal suo paese per raggiungere gli “States” come fecero molti altri garfagnini all’epoca. Il suo ritorno in Italia però non si fece attendere. Due anni dopo infatti, con l’entrata in guerra del suo paese, sfidando sommergibili e navi nemiche per il solo amor di patria, Bartolomei rientrò per adempiere al proprio dovere di cittadino.



Bartolomei aveva tre fratelli, tutti in guerra al fronte. Durante il conflitto fu ferito da una scheggia nemica e nelle trincee prese la dissenteria con deperimento organico. A lui, nel 1960, fu conferito il cavalierato di Vittorio Veneto con la seguente dicitura nel decreto di concessione: “Bartolomei Duilio rispose all’appello della patria in armi, accorse sollecito da oltre Oceano sfidando le insidie delle navi e dei sommergibili nemici. Partecipò lodevolmente alla lotta per la difesa ed il compimento dell’Unità Nazionale, meritando la gratitudine della Patria”.



E così oggi, in occasione del centenario della conclusione della “Grande Guerra”, proprio in rappresentanza dei numerosi e valorosi nativi di Villa Collemandina che parteciparono con onore all’evento bellico, il comune ha voluto ricordare a tutti la sua figura.