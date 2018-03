Garfagnana



Effetto Cinema: “Premiata Azienda Matti” all’Eden

giovedì, 15 marzo 2018, 11:59

Venerdì 16 marzo, alle ore 2.15, presso il Cinema Eden di Castelnuovo Garfagnana, quarto appuntamento con“Effetto Cinema 2018”, la rassegna cinematografica organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana nell’ambito del “Progetto Radici” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con una nuova pellicola da rivedere, al prezzo speciale di 5 euro, e la possibilità di comprenderne le sfaccettature grazie al percorso guidato dal critico cinematografico Marco Vanelli del Cineforum Cinit “Ezechiele 25,17”.

Questa è la volta di “Premiata Azienda Matti” di Giacarlo Fruzzetti (Italia 2017 - 114’) con Sara Esposti, Michele Fruzzetti, Renzo Fruzzetti, Antonia Vivoli, Giancarlo Fruzzetti, Massimo Ravenna, Giuseppe Capozzolo, Deborah Capozzolo, AlessandroFruzzetti, Mariana Petcu.

Un pessimo avvocato si reca in un palazzone abbandonato. E’ lì per la riqualificazione del progetto e per incontrare la dottoressa Petteruti, del tribunale fallimentare, che non si presenta. Il cancello rimane aperto, così una ragazza con degli evidenti problemi mentali, che abita lì di fronte e che è solita portare nel suo sgabuzzino gli oggetti abbandonati trovati qua e là, entra nello stabile seguendo l’ignaro avvocato. Quest’ultimo, a sua insaputa, viene spiato dalla ragazza, che interpreta a modo suo la realtà delle cose e la sua vita stessa, creando una storia tutta sua, che non potrà mai raccontare a nessuno.

Premiata azienda matti è stato girato nel 2016-17, con persone senza esperienza di recitazione nel ruolo di attori. Il film parla dell’inconsapevolezza del mondo di oggi, dove le persone fanno cose senza conoscerle e senza sapere perché. Varie scene del film sono state girate a Castelnuovo di Garfagnana.

Sarà presente il regista e interprete Giancarlo Fruzzetti: nato a Pietrasanta nel 1980, si è laureato in Cinema e immagine elettronica a Pisa nel 2009. Fruzzetti è un artista poliedrico, ha pubblicato il romanzo ‘Manicomica’ nel 2006 (presentato anche alla Fiera del Libro di Torino) e nel 2012 ha prodotto il primo lungometraggio ‘Tutta colpa di una figlia alimentata ad elio!!!’. Si occupa principalmente di cinema sperimentale (dalla scrittura del soggetto al montaggio) e di pittura (ultima mostra ‘Figure retoriche’ tenuta a Barga nel 2015).